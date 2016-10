Krokodil in der Seniorenresidenz

Rollender Zoo begeistert Jung und Alt

BARNSTORF - Tierischer Besuch in der Seniorenresidenz Huntetal in Barnstorf: „Tränklers Rollender Zoo“, der bereits seit mehr als 50 Jahren durch Norddeutschland tourt, kam zum wiederholten Mal mit vielen verschiedenen Tieren in die Pflegeeinrichtung an der Dr.-Rudolf-Dunger-Straße. Da gab es viel zu bestaunen. Und zwar nicht nur für die Bewohner des Hauses, sondern auch für die jungen Gäste aus der Nachbarschaft.

Die Heimleitung hatte die Jungen und Mädchen der Kinderkrippe eingeladen. Mit der Igelbande, die ihr Domizil im Mehrgenerationenhaus hat, besteht schon seit Jahren ein enger Kontakt und Austausch. Da ist der Besuch schon Pflicht, wenn der rollende Zoo zu Gast ist. Kinder und Erwachsene machten große Augen, als die Familie Tränkler ihre tierischen Begleiter vorführte. Dazu gehörten mehrere Frettchen und Stinktiere, zwei Schildkröten und große Würgeschlangen. Das Highlight des Besuchs war jedoch das mitgereiste Krokodil.

Neben vielen Informationen zu den einzelnen Tieren durften Kinder und Bewohner die Tiere natürlich auch aus nächster Nähe betrachten. „Groß und Klein waren nach diesem spannenden Erlebnis begeistert. Sicherlich war dies nicht der letzte Besuch von Familie Tränkler in der Einrichtung“, zog Betreuungsleitung Manuela Bräu ein positives Fazit.

„Die Kinder fanden das spannend“, bestätigte Erzieherin Miriam Siemer. Einige der zwölf Jungen und Mädchen im Alter von ein bis drei Jahren hätten die Aktion bereits in den Vorjahren miterlebt. Aber diesmal seien wieder einige neue Tiere dabei gewesen, die auf besonderes Interesse stießen. - sp