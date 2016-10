Komfortable Lagerhallen machen sich doppelt bezahlt

Unternehmer Stefan Bruns profitiert von Stromerzeugung und Vermietung

+ Die Boxen in den Lagerhallen werden vielfältig genutzt. Ein Mieter hat hier eine Hebebühne zur Fahrzeugreparatur.

BARNSTORF - Von Thomas Speckmann. Unternehmer Stefan Bruns blickt sichtlich zufrieden auf die Dächer seiner Hallen im Gewerbegebiet Immenzaun. Die Sonne scheint mit aller Macht auf die Module der Photovoltaikanlagen, die Stromzähler kommen auf Touren. Unter solchen Bedingungen rechnet sich die millionenschwere Investition. Aber selbst an trüben Tagen macht sich der Standort im Süden Barnstorfs bezahlt, denn die drei Gebäude sind vermietet und bringen somit zusätzliche Einnahmen.

„Ich bin positiv überrascht von der Nachfrage“, sagt Stefan Bruns, der sich mit seiner Firma „Sun Store Management GmbH“ auf Erfolgskurs befindet. Er sieht sich in seinem Konzept, die Hallen mit ihren optimal ausgerichteten Pultdächern nicht nur zur Stromerzeugung zu nutzen, sondern auch mit einer modernen Infrastruktur auszustatten und an Unternehmer wie Privatleute zu vermieten, bestätigt. Die Lagerflächen seien aktuell komplett ausgebucht.

Fünf Jahre ist es inzwischen her, als der Unternehmer sein erstes Projekt auf dem 7 550 Quadratmeter großen Gelände an der Otto-Hahn-Straße realisierte. Die 600 Quadratmeter große Halle war in wenigen Wochen hochgezogen, die Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 90 Kilowatt Peak ging zügig ans Netz. Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien war das Hauptaugenmerk, aber dabei sollte es nicht bleiben. Auf der Suche nach Lagerkapazitäten sicherte sich eine Spedition die hochwertige Halle, die mit ihrer Ausstattung samt Sanitär- und Aufenthaltsräumen auch durchaus für Industriezwecke geeignet wäre.

Beflügelt von dem Auftakterfolg, errichtete Bruns in den Folgejahren zwei weitere jeweils 380 Quadratmeter große Hallen, die ebenfalls mit Photovoltaikanlagen ausgestattet wurden. Die Nennleistung: 60 und 80 Kilowatt Peak. Und auch hier richtete sich der Blick des Unternehmers auf die Kombination aus Stromerzeugung und Gewerbefläche. Massive Bauweise, getrennte Boxen und Tore sowie Anschlüsse für sanitäre Anlagen ermöglichen die Nutzung für ganz individuelle Zwecke.

In Großstädten seien solche Lagerhallen zur Fremdnutzung keine Seltenheit, weiß Bruns. Firmen würden Boxen für Unternehmen und auch Privatpersonen zur Verfügung stellen. Es gebe viele Leute, die zuhause etwas machen oder lagern wollten, aber keinen Platz hätten. Für solche Interessenten seien auch die hiesigen Gebäude geradezu geeignet. Hier könnten die Mieter unabhängig voneinander wirken. „Die Buchten sind voneinander getrennt und haben eigene Strom- und Wasserzähler“, erklärt der Immobilieneigentümer.

Ein Blick in die Boxen zeigt, wie vielfältig die Nutzung sein kann. Hier steht ein Traktor eines Oldtimerfreundes, der in seiner Freizeit gerne bastelt. Dort hat eine Autowerkstatt ein paar Gebrauchtwagen untergestellt. Ein anderer Handwerker nutzt seine Box, um Baumaterial zwischenzulagern. Dabei kommt sich niemand in die Quere. Jeder hat einen eigenen Schlüssel. Die Sicherheit ist durch Alarmsysteme gewährleistet.

Laut Bruns gibt es immer wieder Interessenten, die vorübergehend eine Unterstellmöglichkeit suchen. Das kann Wirtschaftsförderer Thorsten Kuhlmann bestätigen: „Die Nachfrage ist da, aber sehr individuell und speziell“, sagt der Vertreter der Samtgemeinde Barnstorf. Er habe schon häufig Anrufe von Firmen erhalten, die für kurz Zeit eine Fläche, etwa zur Zwischenlagerung, suchten. Aber der Bedarf sei dann oft ganz kurzfristig und schwer vermittelbar.

Etwa 1,5 Millionen Euro hat Bruns eigenen Angaben zufolge in den Standort investiert. Mit der Auslastung seiner Hallen ist er zufrieden, und auch die Erträge der drei Photovoltaikanlagen, die im Laufe der Jahre um eine Freiflächenanlage mit 80 Kilowatt ergänzt wurden, erfüllen die Erwartungen. „Das letzte Jahr war das beste“, sagt der Unternehmer. Er geht in diesem Jahr erneut von mehr als 900 Kilowatt Peak aus. Eingespeist werde der Strom in das Netz der Stadtwerke Huntetal, die sich bei der Schaffung der Infrastruktur sehr kooperativ gezeigt hätten.

Von einem Geschäftsfeld, das ursprünglich die Basis der „Sun Store Management GmbH“ bilden sollte, hat sich Bruns inzwischen verabschiedet. Dabei handelt es sich um die Planung und Realisierung von kleinen Solaranlagen, die sich von großflächigen Ausführungen abheben und speziell auf Kundenwünsche zugeschnitten sind. „Da hat sich nichts ergeben“, sagt der Unternehmer.

Auch der Bau einer Quad-Strecke auf dem Gelände an der Otto-Hahn-Straße ist inzwischen Geschichte. Doch es gibt neue Ideen im Bereich „Freizeit und Entertainment“. „Die Bauaktivitäten sind noch nicht beendet“, sagt Bruns und schielt dabei auf ein freies Gelände, das nur ein paar hundert Meter entfernt, und zwar direkt neben dem Raiffeisen-Markt, liegt und ebenfalls in seinem Eigentum ist. Was dort entstehen könnte, bleibt aber noch sein Geheimnis.