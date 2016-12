Allos baut Jobs in Drebber ab

Aufstrich-Produktion

Drebber - Der Bio-Pionier Allos Hof-Manufaktur baut Arbeitsplätze in Drebber ab. Die Produktion von Aufstrichen soll in Freiburg zusammengeführt, die heute in Drebber angesiedelte Nassproduktion nicht weitergeführt werden. Zukünftig werde die Expertise der Mitarbeiter in Freiburg auch für die Produktion der Allos Fruchtaufstriche genutzt, teilte das Unternehmen gestern Abend mit. Die Produktion von Gebäck und Honig gehe laut der um 20.30 Uhr übermittelten Pressemitteilung an langjährige Partner der Bio-Branche: „Die Mitarbeiter auf dem Hof in Drebber werden sich stärker auf die Herstellung von Cerealien und Riegeln fokussieren“, heißt es in der Mitteilung.

Die genaue Zahl der Arbeitsplätze, die abgebaut werden sollen, sei noch unklar, sagte Allos-Sprecherin Olga de Gast gestern Abend auf Nachfrage unserer Zeitung. Es gebe jedoch keine Pläne, den Standort Drebber aufzugeben.

Die Allos Hof-Manufaktur stärke den Standort Freiburg mit einem siebenstelligen Investitionsprogramm. „Um wettbewerbsfähig zu bleiben und weiterhin innovative und qualitativ hochwertige Bio-Lebensmittel zu produzieren, gestalten wir nicht nur unsere Produktionsprozesse effizienter, sondern investieren gleichzeitig in die Modernisierung“, wird Eike Mehlhop, Geschäftsführer der Allos Hof-Manufaktur, in der Pressemitteilung zitiert.

Die Entscheidung sei mit viel Bedacht getroffen worden, da die geplanten Maßnahmen auch schmerzliche Konsequenzen haben. Die Bündelung der Kompetenzen werde zum Abbau von Arbeitsplätzen führen. „Wir haben umgehend Gespräche mit den Sozialpartnern/der Arbeitnehmervertretung eingeleitet und Verhandlungen über einen Sozialplan aufgenommen“, erklärte Eike Mehlhop. Mit der Zusammenlegung der Produktionen lege die Allos Hof-Manufaktur laut ihrer Mitteilung wichtige Synergien frei.

Die Mitarbeiter in Drebber wurden laut Olga de Gast gestern über die Pläne des Unternehmens informiert.

Der Allos-Hof in Drebber war 1974 von Walter Lang gegründet worden. Zu Allos gehören die Marken Allos, Tartex, De Rit, Cupper, Dr. Ritter und Sesamstraße (Kekse) - ej