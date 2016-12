Metropolregion Nordwest feiert mit Übergabe des Staatsvertrages im Bremer Rathaus ihren ersten runden Geburtstag

+ Bürgermeister Carsten Sieling (v.l.), Landrat Jörg Bensberg (Vorsitzender der Metropolregion) und Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil bei der Übergabe des Staatsvertrages. - Foto: Koller

Bremen - Von Steffen Koller. Die Metropolregion Nordwest hat am Montagabend mit einem feierlichen Festakt ihr zehnjähriges Bestehen begangen. Im Bremer Rathaus kamen dazu etwa 200 Gäste zusammen. Sie feierten unter anderem mit Bremens Bürgermeister Carsten Sieling und Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (beide SPD) einen Zusammenschluss, der „noch keine Patina angesetzt“ habe. Zum ersten runden Geburtstag der Region überreichte Weil den Staatsvertrag der Länder Bremen und Niedersachsen, der auch in den kommenden Jahren eine enge Zusammenarbeit sicherstellen soll.

Von „innovativen Wirkungsfeldern“ war die Rede, von „einmaliger Zusammenarbeit“ war zu hören und von einer Stadt, die gleich zu Beginn des Festaktes ihren „Metropolcharakter“ unter Beweis stelle, ebenso. Denn, auch das soll es geben, der Hauptredner am Abend, Stephan Weil, kam zu spät. Einerseits ein Grund, sich zu entschuldigen, anderseits sei es aber auch eine Bestätigung dafür, dass Bremen „ganz deutlich Metropolcharakter“ besitze, machte Weil mit einem Augenzwinkern klar. Für den 57-Jährigen repräsentiert die knapp 13 800 Quadratkilometer große Region mit ihren mehr als 2,7 Millionen Einwohnern nicht nur eine „gute Mischung“, auch sei sie „klar eine Gewinnerregion“. Mit dem Vertrag solle deutlich werden, dass man an die Region glaube, machte der Vorsitzende der Metropolregion, Landrat Jörg Bensberg, klar. Ginge es nach ihm, lasse sich die zehnjährige Zusammenarbeit in einen Satz packen: „Zehn Jahre jung, zehn Jahre erfolgreich.“ Es gelte nun, sich trotz aller Erfolge nicht auszuruhen, sondern zu investieren. „Wir sind attraktiv, das ist klar“, sagte Bensberg.

In den zehn Jahren wurden durch den Förderfonds der Länder und durch das eigene Projektbudget des Vereins mehr als 200 Projekte finanziert, mehr als 23 Millionen Euro seien dabei geflossen, hieß es gestern. Auch Carsten Sieling resümierte sichtlich stolz, dass der Staatsvertrag „unsere Region aktiv unterstützt“ habe. Er mahnte gleichzeitig, den Blick über den Tellerrand nicht zu vernachlässigen: „Wir sind gut beraten, unsere Positionierung ebenso europäisch zu begreifen“, was ihn unter anderem dazu bewogen habe, Groningens Bürgermeister Peter den Oudsten zum Festakt einzuladen.

Müsse man trotz eines Zusammenschlusses, der noch in den Kinderschuhen stecke – oder nach Weils Worten „noch keine Patina angesetzt hat“ –, eine Zwischenbilanz ziehen, sehe diese „sehr, sehr gut“ aus, so der Ministerpräsident. Seit 2006 seien zum Beispiel 23 Prozent mehr Menschen in ein versicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis gekommen, so Weil. „Unser Nordwesten hat zehn erfolgreiche Jahre hinter sich.“ In Zukunft gehe es darum, „die zwei großen Ds in Angriff zu nehmen – demografischer Wandel und Digitalisierung“. Gelinge dies, sei man „unbestritten das Oberzentrum des Nordwestens“.

Im Rahmen des Festaktes wurden die Gewinner eines Fotowettbewerbs ausgezeichnet. Ihre zwölf Fotos sollen den Jahreskalender 2017 füllen. Aus 1 000 Einsendungen wurden die Bilder von Bernd Jöhnk, Stefan Völkel, Michael Uffmann, Angela Kohl, Jörg Guhn, Andreas Ott, Johannes Bichmann, Viola Kral, Heinrich Vollmer, Anika Elfers, Eric Drews und Heike Behrens ausgewählt. Sie kommen aus den Landkreisen Diepholz, Oldenburg, Osnabrück, Cloppenburg, Vechta, Osterholz, Wilhelmshaven sowie den Städten Bremen und Bremerhaven.