„Voice“-Show in Bremen ohne Lokalmatadorin

Lara Trautmann im Viertelfinale gescheitert

Bremen - „The Voice of Germany“ geht nach Weihnachten auf Tour durch 21 Städte. Und bereits die zweite Station ist am Mittwoch, 28. Dezember, um 19.30 Uhr die Halle 7 in Bremen. Es ist noch nicht sicher, wer letztlich auf die Bühne kommen wird. Es werden die vier Finalisten sein und zudem zwei Wildcard-Gewinner, bestimmt per Telefonabstimmung durch die Fernsehzuschauer, aus der laufenden sechsten Staffel der Show. Noch läuft die Sendung im Wechsel auf den Sendern Pro 7 und Sat 1.

Bei der Tour können die Zuschauer die Talente live auf der Bühne beobachten. Nicht dabei sein wird wohl die Bremerin Lara Trautmann. Sie schied im Viertelfinale aus.

In den „Blinds“ lief es gut. Dabei handelt es sich um Auftritte, bei denen die Kandidaten vor dem Rücken der Coaches singen. Diese drehen sich um, wenn sie zufrieden sind. Im spätereb „Battle“ gewann die 27-Jährige mit dem Song „Tausend Tränen tief“ von der Band „Blumenfeld“. Sie hat vor dem Viertelfinale sogar noch Tipps von Star Robbie Williams bekommen. Doch irgendwie hat es mit „Dernière Danse“ von der Sängerin Indila nicht geklappt. Lara Trautmann musste gehen. Für die Musical-Sängerin und ausgebildete Sprecherin ist das aber „kein Grund für tausend Tränen“. Sie wird weiter Musik machen und ein Album aufnehmen.

Ein von Lara Trautmann •Official (@laraloft) gepostetes Video am 23. Nov 2016 um 7:45 Uhr

Hoch gehandelt und noch im Rennen ist Tay Schmedtmann. Er kommt aus Steinhagen, ist 19 Jahre und von Beruf Bürokaufmann. Er kann viel Gefühl in seine Stimme legen und schaffte es, dass sich die Coaches um ihn rissen. Die Wahl des Steinhageners fiel auf Andreas Bourani, Sänger des Hits „Auf uns“.

Um besser mit dem Lampenfieber zurechtzukommen, klebt sich Schmedtmann einen pinkfarbenen Sticker als Glücksbringer an den Fuß, sagte der Sänger in einem Interview. Außerdem habe er bei Auftritten einen Zettel mit einem Bibel-Psalm in der Tasche, den Bourani ihm gegeben hat. Mit Roger Ciceros „Ich atme ein“ hat er sich ins Halbfinale gesungen. Gute Chancen auf einen Auftritt in Bremen hat auch der Schweizer Marc Anmacher. Seine Interpretation des „Depeche- Mode“-Klassikers „Personal Jesus“ hat ihn ins Halbfinale gebracht.

Auf der Bühne präsentieren die Sänger nicht nur die Songs aus der Fernsehshow, sondern auch eigene Lieder. Auch Duette stehen auf dem Programm. Tickets für die Bremer Show gibt es über die Bestellhotline unter Telefon 01806/570070.

