Verzweifelter Kampf

Film von Marie Noëlle zeigt Marie Curie als unbeugsame Wissenschaftlerin

+ Ein nettes Gespräch nach der Premiere: Regisseurin Marie Noëlle und Marc Sifrin aus dem Team des Steintor-Kinos Schauburg diskutieren über den neuen „Marie-Curie“-Film. - Foto: Kowalewski

Bremen - Von Martin Kowalewski. Nach der Weltpremiere auf dem „Toronto National Film Festival“ und Deutschlandpremiere beim Filmfest Hamburg hat der Film „Marie Curie“ Bremen erreicht. Die Regisseurin Marie Noëlle machte auf ihrer deutschlandweiten Tour am Sonnabend Station in der Schauburg und diskutierte mit mehreren Dutzend begeisterten und an den Hintergründen des Films stark interessierten Gästen.

Mit prächtigen Bildkompositionen gibt der Film tiefe Einblicke in das Leben der Wissenschaftlerin, die als erste Frau den Nobelpreis gewann, sogar gleich zweimal. Der Film zeigt sie als Forscherin. Er zeigt aber auch die Marie Curie (gespielt von Karolina Gruszka), die ihren Mann und engvertrauten Forschungskollegen Pierre (André Wilms) durch einen tragischen Unfall verliert und dann als Frau gegen den Widerstand der Forschergemeinschaft ihre Arbeiten weiter fortsetzen will. So wird die moderne und unbeugsame Wissenschaftlerin in einen verzweifelten Kampf verwickelt. Eine Liebe zu dem verheiraten Forscher Paul Langevin (Arieh Worthalter) führt zu einem öffentlichen Skandal und zur Diffamierung Marie Curies als Ehebrecherin. Von unerwarteter Art ist der Abspann des Films: Karolina Gruszka radelt im Outfit Curies durch das heutige Paris.

Das überschaubare Publikum spendet der Regisseurin Noëlle einen kraftvollen Applaus und hat auch viele Fragen an sie. Angesprochen auf den Abspann sagt Noëlle: „Wir haben nur einen Tag in Paris gedreht. Ich habe die Gelegenheit genutzt, ich wollte sehen, wie sie auf die Menschen wirkt. Es haben sich nur zwei Leute umgedreht. Bei denen handelte es sich um Fans der Schauspielerin Karolina Gruszka.“ Curie passt also in das moderne Frankreich.

Angesprochen auf die stimmungsgeladenen Bildkompositionen, sagt Noëlle, die nicht nur Regisseurin, sondern auch Mathematikerin ist: „Ich wollte zeigen, dass die Naturwissenschaften auch voller Schönheit sind. Man muss mit Liebe dabei sein, damit man sowas schafft wie Curie. Mit Hass schafft man das nicht.“ Sie habe bei ihren Recherchen Curie als eine Frau voll Poesie und Mutterliebe kennengelernt, so die Regisseurin.

Weniger schön waren andere Recherchebefunde, etwa zu der Diskussion der Männer in einer Berufungskommission an der Universität „Sorbonne“, die verhindern, dass Curie als Frau eine Professur bekommt. Das ist im Film schon derb dargestellt. „Die Diskussion war sogar noch um einiges krasser, als ich das im Film gezeigt habe“, so Noëlle. „Wir Frauen denken auch heute noch zu schnell, wir seien überheblich. Wir nehmen es viel zu leicht hin, wenn uns jemand sagt, es ist doch egal, was Du machst.“

Einige Zuschauer melden sich, um der Regisseurin einfach ihr Lob auszusprechen. „Ein toller Film“, sagt ein Besucher. „Ich bin Ingenieur und der Name ,Curie‘ begegnet mir andauernd. Jetzt weiß ich, was für ein Mensch sie war.“

Aufführungstermine in der Schauburg unter:

www.bremerfilmkunsttheater.de