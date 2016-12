Vermieter: „Wollte Eulenbruch nie loswerden“

Harms-Prozess: Eigentümer der ausgebrannten Millionen-Immobilie fühlt sich „falsch verstanden“

+ Hans Eulenbruch (l.) lag jahrelang im Clinch mit seinem Vermieter und zog wegen Mietstreitigkeiten bis vor das Oberlandesgericht. Für Eulenbruchs Verteidiger Erich Joester gibt es keine Hinweise auf die Schuld seines Mandanten. - Foto: Koller

Bremen - Von Steffen Koller. Im Prozess gegen den ehemaligen Geschäftsführer von „Harms am Wall“, Hans Eulenbruch (64), und den Mitangeklagten Thomas M. (53) hat am Dienstag der Vermieter (43) der Immobilie ausgesagt, die im Mai 2015 durch ein Großfeuer zerstört wurde. Der Zeuge behauptet, er habe Eulenbruch „nie loswerden wollen“.

Geht es nach den Worten, die im Bremer Landgericht zu hören sind, dann könnten die Ansichten, was Recht und Unrecht ist, kaum unterschiedlicher sein.

Auf der einen Seite: Eulenbruch, ehemals Geschäftsführer des traditionsreichen Modehauses in exponierter Lage und seit August Angeklagter im Prozess unter anderem schwerer Brandstiftung und Versicherungsbetrugs. Er soll zusammen, davon ist die Staatsanwaltschaft überzeugt, mit dem Mitangeklagtseinen Thomas M. im Mai 2015 einen Raubüberfall vorgetäuscht und das Gebäude angezündet haben. Als Motiv wird vermutet, dass das Duo Geld für vernichtetes Inventar von der Versicherung kassieren wollte. Auf der anderen Seite: der 43-jährige Vermieter der Immobilie, der seit Jahren mit Eulenbruch im Clinch ist und daraus vor Gericht auch kein Hehl macht. 2008 erwarb der Bankkaufmann das Haus, da war Eulenbruch bereits seit sieben Jahren Mieter im Objekt. Zu Eulenbruch habe es von Anfang an ein „schwieriges Verhältnis“ gegeben, was der 43-Jährige nach eigener Aussage aber durch „neutrale Akteure am Tisch“ bereinigen wollte. Vier Jahre schwelte der Streit, bei dem es darum ging, dass Eulenbruch lediglich Untermieter des Gebäudes war.

Vier Jahre später flammte der Streit erneut auf. Eulenbruch habe das Geschäft verkleinern und im Zuge dessen das Dachgeschoss des Hauses abgeben wollen. In Gesprächen, so sagt es der Vermieter, sei Eulenbruch aber nicht auf sein Angebot eingegangen. Statt wie bisher auf 3 300 Quadratmetern Ware anzubieten, sollten dem heute 64-Jährigen nach neuen Konditionen 2 000 Quadratmeter zustehen und das bei einer Erhöhung der monatlichen Kaltmiete um fast 6 000 Euro. Eulenbruch lehnte ab, da ihm – wie sein damaliger Anwalt im Mietstreit am vorherigen Verhandlungstag ausgesagt hatte – die ursprünglichen (günstigen) Konditionen vertraglich zugesichert gewesen seien.

Für den Vermieter hingegen sei das damals „falsch verstanden“ worden, nie habe er Eulenbruch loswerden wollen. „Das entspricht nicht unserem Geschäftsmodell.“ Mitte 2013 lag Eulenbruch letztlich die Kündigung des Mietvertrages vor, er zog vor das Oberlandesgericht (OLG), das ihm kurz vor dem Brand 2015 Recht gab. Der Vermieter, der zur Tatzeit in Hamburg gewesen sein will und einen Tag später nach Südafrika geflogen sei, sagt am Dienstag vor Gericht, er habe sich bewusst nicht vor Ort blicken lassen. „Ich hätte doch sowieso gestört“, so die Begründung.

Die Mängel am Gebäude relativiert der 43-Jährige. Von nassen Wänden oder Löchern im Dach könne nicht die Rede sein. „Das ist vollkommen falsch.“ Als er 2008 das Gebäude erwarb, lag der Kaufpreis laut Gerichtsakten bei 2,1 Millionen Euro, versichert sei das Haus hingegen mit 7,5 Millionen Euro. Für Eulenbruchs Verteidiger Erich Joester ist das ein Hinweis, dass der Zeuge sehr wohl ein Motiv gehabt haben könnte. Zumal noch Renovierungskosten unter anderem für neue Brandschutzvorrichtungen in Höhe von fast einer Million Euro auf den Vermieter zugekommen wären, so Joester. „Ist doch klar, dass er Herrn Eulenbruch loswerden wollte“, sagt der Verteidiger.

Hans Eulenbruch wundert sich mehrfach über die Aussagen des Vermieters und fragt immer wieder nach. Richterin Andrea Schneider sagt daraufhin, das Gericht habe zur Kenntnis genommen, dass der Zeuge „seine persönliche Rechtsauffassung“ wiedergebe.