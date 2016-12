Ein Vegesacker Wahrzeichen

„Bremen zur See“: Die „Schulschiff Deutschland“ ist seit 20 Jahren an der Lesum-Mündung vertäut

+ Die „Schulschiff Deutschland“ hat zuletzt im Oktober 2014 ihren Liegeplatz in Vegesack verlassen. Die Fahrt ging zum Werftaufenthalt in Bremerhaven, wo das Vollschiff für eine Million Euro restauriert wurde. - Foto: dpa

Bremen - Von Ulf Kaack. Sie ist eines der Wahrzeichen der Hansestadt: die „Schulschiff Deutschland“. Nach einem aufregenden Schiffsleben lag der Dreimaster nahezu fünf Jahrzehnte lang in Woltmershausen an der Kleinen Weser und ist seit 1996 in Vegesack fest vertäut. Die heutigen Ausgabe unserer Serie „Bremen zur See“ widmet sich dem letzten deutschen Vollschiff.

Die „Schulschiff Deutschland“ wurde 1927 vom Deutschen Schulschiff-Verein (DSV) als vierte Ausbildungseinheit der Organisation in Auftrag gegeben. Sie lief am 14. Juni 1927 bei der Tecklenborg-Werft in Geestemünde, dem heutigen Bremerhaven, vom Stapel und ist als Vollschiff getakelt, verfügt also über drei mit Rahen versehene Masten. Bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs absolvierte die „Schulschiff Deutschland“ zahlreiche Ausbildungsreisen für den seemännischen Nachwuchs in der Handelsschifffahrt. Im Winter wurden Ziele in Übersee, zumeist afrikanische oder südamerikanische Häfen, angesteuert. Im Sommer fand das Training in der Nord- und Ostsee statt. Von 1927 bis 1939 wurden zwölf Überseereisen unternommen. Hinzu kamen 17 Fahrten in der Nord- und Ostsee bis kurz vor Kriegsende. Der Liegehafen des Schulschiffs war Elsfleth, da der Heimathafen Oldenburg aufgrund des zu großen Tiefgangs nicht erreicht werden konnte.

Ab 1939 fand die seemännische Ausbildung nur noch stark eingeschränkt in der Ostsee statt und endete am 1. Oktober 1944. Seinerzeit waren das Westufer der Swine in der Pommerschen Bucht sowie Lübeck die Orte der Stationierung. Bei Kriegsende wurde der Großsegler in Lübeck als schwimmendes Lazarett genutzt. Anschließend fand er als Wohnschiff für den Deutschen Minenräumdienst GMSA in Cuxhaven Verwendung.

Im Sommer 1948 schleppte man das Schiff nach Bremen in die amerikanische Besatzungszone. Dadurch entging es dem Schicksal, als Reparationsleistung nach England überführt zu werden. 1950 gelangte es zurück in den Besitz des DSV. Bis 1952 wurde die „Schulschiff Deutschland“ als Jugendherberge genutzt. Danach nahm der DSV den Schulbetrieb wieder auf. Zuvor war der Dreimaster mit finanzieller Unterstützung durch den Bremer Senat umfassend saniert worden. Ausbildungsfahrten wurden nicht mehr unternommen. Die Schiffsoffiziersanwärter absolvierten die gesetzlich vorgeschriebene praktische Vorausbildung stationär am Anleger. 1970 wurde nach einer Änderung der Schiffsbesetzungsordnung die Bordausbildung hinfällig und zwei Jahre später der stationäre Schulschiffbetrieb eingestellt. Nach einem Umbau erfolgte nun die Nutzung als Internat und Ausbildungswerkstatt.

1995 wurde das Vollschiff als Kulturdenkmal anerkannt und nach einer umfassenden Renovierung 1996 an seinen heutigen Liegeplatz nach Vegesack in der Mündung der Lesum verbracht. Bis Juli 2001 wurden an Bord Schiffsmechanikers für die deutsche Seeschifffahrt ausgebildet. Dann endete der Schulschiffbetrieb endgültig. Heute kann das letzte deutsche Vollschiff als maritime Attraktion besichtigt werden. Es dient als Tagungsstätte und ist ein Ort für Familien- und Firmenfeiern. Auch werden regelmäßig Trauungen an Bord vorgenommen.

Noch ein paar technische Daten: Die „Schulschiff Deutschland“ ist 88 Meter lang, 11,90 Meter breit und hat einen Tiefgang von 5,18 Metern. 25 Segel mit einer Gesamtfläche von 1950 Quadratmetern sorgten einst für einen Vortrieb von maximal 16 Knoten.