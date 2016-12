Torte statt Bockwürstchen

Knut Schakinnis: 550. Mal „Typisch Mann“

+ Torte statt Würstchen: Die Schauspielkollegen Lisa Julie Rauen und David Wehle überraschten Knut Schakinnis (M.) nach seinem 550. Auftritt in der Komödie „Typisch Mann“. - Foto: Theaterschiff

Bremen - Von Viviane Reineking. Er leitet nicht nur einen ganzen Theaterverbund – neben dem Theaterschiff an der Tiefer und dem Packhaustheater im Schnoor gehören die Alte Molkerei in Worpswede, das Theaterschiff in Lübeck sowie Bühnen in Kassel und Bielefeld zu seinem Imperium – der umtriebige Intendant Knut Schakinnis steht als Schauspieler auch immer noch ab und zu selbst auf der Bühne. Zu sehen war er jetzt zum 550. Mal (!) in der Komödie „Typisch Mann“ auf der schwimmenden Bühne auf der Weser. Das freute nicht nur Zuschauer, sondern auch seine Kollegen: Nach der Vorstellung überraschten ihn seine Bühnen-Gattin Lisa Julie Rauen („Marie“) und ihr Bühnen-Liebhaber David Wehle („Markus“) mit einer Bild-Torte. Kulinarisch war das sicher eine willkommene Abwechslung, denn in seiner Rolle als „Volker“ hat der im Westerwald geborene Theaterunternehmer mit Schauspiel- und Musicalausbildung inzwischen nicht weniger als 1 100 Bockwürstchen verspeist. . .

J Mit neuem Programm ist er zurück an der Weser: der bayerische Kabarettist und Liedermacher Georg Ringsgwandl, jahrelang unter dem Label „der singende Doktor“ angekündigt, präsentiert morgen, Donnerstag, um 19.30 Uhr im Theater am Goetheplatz mit seiner Band das aktuelle Album „Woanders“. Frei nach dem Prinzip: Woanders sind die Typen zuverlässiger und die Frauen anhänglicher, das Benzin billiger, die Luft gesünder und das Trinkwasser besser, das Fernsehprogramm sowieso. Sagt einer: Herr Finanzberater, mein Geld ist weg. Sagt der: Ihr Geld ist nicht weg, Ihr Geld ist nur – woanders. Wer ihn kennt, weiß: typischer Ringsgwandl-Humor halt. Neben dem Humor komme aber auch die musikalische Qualität nicht zu kurz, verspricht Theater-Sprecher Frank Schümann. Neben den neuen Songs präsentiert der studierte Mediziner, der bis in die Neunziger Jahre als Arzt arbeitete, natürlich auch einen Streifzug aus seinen früheren Platten. Zur aktuellen Band, die in dieser Form seit 2009 zusammenspielt, gehört Daniel Stelter (Gitarre, Dobro, Mandoline), der schon mit Till Brönner und der NDR-Bigband zusammenspielte und auch ein eigenes Jazzquartett hat. Bassist Christian Diener und Schlagzeuger Tommy Baldu standen schon mit Billy Cobham, Chuck Leavell, André Heller und Laith Al Deen auf der Bühne. Karten gibt es unter anderem in den Geschäftsstellen unserer Zeitung.