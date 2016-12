Sparkasse: Käufer gesucht

Geldinstitut will Hauptsitz verkaufen und Areal für ein Einkaufszentrum freimachen

+ Der Stammsitz der Sparkasse Am Brill: Das Geldinstitut möchte das historische – und sanierungsbedürftige – Gebäude verkaufen und das Areal für ein Einkaufszentrum freimachen. Der neue Hauptsitz soll im Technopark an der Uni entstehen. - Foto: Sparkasse

Bremen - Von Elisabeth Gnuschke. Überraschung am Abend: Die Sparkasse Bremen will ihr historisches Gebäude Am Brill verkaufen und in den Technologiepark an der Universität ziehen. Aufsichtsrat und Verwaltungsrat haben den Plan am Freitagabend abgesegnet. Die Sparkasse wolle damit einen „signifikanten Beitrag zur innerstädtischen Entwicklung“ leisten, sagte Sprecherin Nicola Oppermann.

„Durch den Verkauf des citynahen Geländes wollen wir einen substanziellen Beitrag zur Attraktivität der Bremer Innenstadt leisten und die Diskussion um ein ,City-Center’ neu beleben“, sagte Vorstandschef Tim Nesemann. Die Sparkasse habe aufgrund ihrer mehr als 190 Jahre alten Firmengeschichte in der Hansestadt ein „existenzielles Interesse“ am Erfolg der regionalen Wirtschaft und an einer attraktiven Stadt mit einer guten Infrastruktur und einer hohen Lebensqualität, sagte Nesemann.

Der Vorstandschef sprach das „City-Center“ an, das eigentlich im Lloydhof als „großer Wurf“ für die Aufwertung der Innenstadt gedacht war. Der Lloydhof sollte ebenso abgerissen werden wie das Brepark-Parkhaus. Stattdessen sollte ein großes Einkaufszentrum mit Wohnen auf dem Dach und Parkgarage entstehen (wir berichteten). Doch der portugiesische Investor sprang im Sommer 2015 wieder ab, Bremen richtete das „City-Lab“ als Zwischenlösung ein. Vom „großen Wurf“ hat man sich inzwischen verabschiedet, jetzt soll es eine „kleine Lösung“ geben. Vor wenigen Tagen beschloss die Wirtschaftsdeputation den Verkauf des Lloydhofs. Er soll nicht abgerissen, sondern umgebaut werden. Geplant sind Einzelhandel und Gastronomie im Erdgeschoss sowie eine gemischte Nutzung in den Obergeschossen.

Damit fehlt Bremen weiterhin ein großes Einkaufszentrum mitten in der City. Seit Jahren soll die Innenstadt aufgepeppt werden, da die Einzelhandelsflächen hier weit unter dem Bundesdurchschnitt liegen, wie Kaufleute immer wieder beklagen.

Und hier bringt nun der Vorstand der Sparkasse um Tim Nesemann den Stammsitz Am Brill ins Spiel. Die Banker sind sich sicher, dass die Flächen rund um das Finanzcentrum in Hanken- und Jakobistraße bis hin zur Bürgermeister-Smidt-Straße schon für sich allein, erst recht aber unter Einbeziehung weiterer Gebäude auf der anderen Straßenseite ein „erstklassiger Ort für ein innerstädtisches Einkaufszentrum“ sind.

Ganz uneigennützig sind die Überlegungen allerdings nicht. Denn, so Nesemann, das Sparkassen-Gebäude an der Bürgermeister-Smidt-Straße ist derart sanierungsbedürftig, dass es abgerissen und neu gebaut werden müsste. „Solche historischen Bankgebäude in Innenstadtlagen bieten heute aber keinen Kundennutzen mehr und sind in Zeiten mit anspruchsvollen Rahmenbedingungen wie Niedrigzinsen und EU-Regulierung auch wirtschaftlich nicht mehr vertretbar“, sagte der Vorstandschef. Gleichzeitig eigneten sich die altehrwürdigen Kundenhallen auch nicht mehr, um den Herausforderungen im Zeitalter der Digitalisierung optimal zu begegnen.

Und so möchte die Sparkasse Gebäude und Areal verkaufen. Die Gremien haben dafür am Freitagabend grünes Licht gegeben. Das zum Teil unter Denkmalschutz stehende Gebäude ist mehr als 100 Jahre alt. Vor einigen Jahren hat die Sparkasse das Finanzcentrum neu gebaut und in die Fassade integriert. Das Areal rund um den Hauptsitz ist 11 000 Quadratmeter groß.

Geht es nach der Sparkasse, erwirbt ein Käufer Immobilie und Gelände, baut ein großes Einkaufszentrum und integriert einen Teil des historischen Gebäudes. Die Sparkasse würde hier gern eine Filiale behalten. Als „optimalen Standort“ für den neuen Stammsitz hat Nesemann den Technopark an der Uni auserkoren. Die besondere Verbindung von Forschung, Lehre, Leben und Arbeiten mache dieses Gebiet attraktiv. Die Umgebung sei innovativ. Mit einem modernern Gebäude könne die Sparkasse sich aufs digitale Zeitalter ausrichten, so Nesemann. Im Technopark mit seinen 170 Hektar seien noch einige Grundstücke frei, die als Alternative zum jetzigen Standort infrage kämen. Der genaue Standort werde sich in den nächsten Monaten klären. Der Umzug in Richtung der Uni sei zum Ende des Jahres 2019 geplant. Was noch fehlt? Ein Käufer!