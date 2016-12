Reaktionen auf geplanten Sparkassen-Umzug

„Riesenchance für den Stadtkern“

Bremen - Von Jörg Esser. Die Sparkasse Bremen will ihren traditionsreichen Stammsitz Am Brill verkaufen und in den Technologiepark an der Universität umziehen. Der finale Umzug ist für Ende 2019 geplant. Das Geldhaus will damit einen „signifikanten Beitrag zur innerstädtischen Entwicklung leisten und die Diskussion um ein ,City-Center’ neu beleben“, sagt Sparkassen-Chef Tim Nesemann.

Ein Einkaufszentrum am Brill? Gemach, gemach. Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) spricht von „neuen Chancen für eine Stärkung der Innenstadt“. Doch er tritt zugleich auf die Euphoriebremse. „Ich bin jedoch skeptisch, ob das mit einem Einkaufszentrum an dieser Stelle funktioniert. Ich wünsche mir in jedem Falle eine konstruktive fachliche und öffentliche Debatte, die auch die weitere Entwicklung des Faulenquartiers im Blick haben muss.“ Die zur Verfügung stehende Fläche – rund 11 000 Quadratmeter – sei für ein Einkaufszentrum womöglich zu klein.

Die Pläne für ein „City-Center“ erhalten durch die Umzugspläne jedenfalls neue Nahrung. Erst kürzlich hat Bremen ja den Verkauf des Lloydhofs auf dem Ansgarikirchhof beschlossen. Hier war der große Wurf geplant – Lloydhof und die Brill-Garage sollten weichen, ein Einkaufstempel entstehen. Doch der Investor sprang ab, die Bremer Visionen platzten wie eine Seifenblase. Die Stadt ruderte zurück. Und will die Immobilie, die sie vor vier Jahren für rund 25 Millionen Euro kaufte, um sie letzlich abzureißen, jetzt mit möglichst wenig Verlust wieder an den Mann zu bringen.

Lloydhof und Sparkasse-Gebäude liegen nur etwa 300 Meter voneinander entfernt, sind aber durch die Brill-Kreuzung getrennt. Karsten Nowak, Geschäftsführer Einzelhandel, Existenzgründung, Unternehmensförderung bei der Handelskammer, spricht von einer „interessanten Gemengelage auf kleiner Fläche“. Er sieht in einem Umzug der Sparkasse eine „Riesenchance für die Weiterentwicklung des Stadtkerns“. Große Flächen in einem historischen Ambiente würden frei, das sei per se gut und interessant. An Spekulationen über ein neues innerstädtisches Einkaufszentrum will er sich nicht beteiligen. Die Signale sollten zunächst auf „Stopp“ gestellt werden. Eine gründliche Analyse sei gefragt. Und neue Impulse fürs Faulenquartier. Nowak: „Es ist entscheidend, was der Markt dort an Chancen und Möglichkeiten sieht.“ Potenzielle Investoren dürften nicht frühzeitig durch eine von der Stadt und diversen Institutionen „zusammengenagelte Liste und Kataloge mit mehr als 30 Voraussetzungen“ abgeschreckt werden.

Ein „ganzheitliches Konzept“ zur Entwicklung der Achse vom Parkhaus Mitte bis zum Parkhaus Am Brill fordert erneut die Bremer CDU. Einzelmaßnahmen und die isolierte Entwicklung der Sparkassen-Immobilie würden das rot-grüne Stückwerk nur fortsetzen. Der Senat müsse jetzt die Entscheidung korrigieren, „den Lloydhof zu verscherbeln und die Innenstadtentwicklung de facto aufzugeben“, sagt Jörg Kastendiek, wirtschaftspolitischer Sprecher der größten Oppositionsfraktion. Dass etwa ein Einkaufszentrum auf kleiner Fläche die grundsätzlichen Probleme der Innenstadt lösen werde, bezweifelt der Bremer CDU-Chef, insbesondere, weil die Immobilie auch durch die mehrspurige Bürgermeister-Smidt-Straße von der Innenstadt abgeschnitten sei. Das Sparkassen-Areal biete jedenfalls „neue Optionen, um nachhaltige Lösungen für die Innenstadt zu entwickeln“. Kastendiek weiter: „Diese Chance muss jedoch genutzt und darf nicht verschlafen werden.“

Investoren wie Thomas Stefes („Manufactum“, „Markthalle Acht“) und Rolf Specht (Musicaltheater) äußern sich zurückhaltend. Specht bezweifelt, dass es genügend Kaufkraft für ein neues Einkaufszentrum gibt. Und der vielzitierte Bremer Wirtschaftsexperte, Professor Rudolf Hickel, hält Gedankenspiele für ein neues Einkaufszentrum schlicht für „Quatsch“, weil die Besucher der Innenstadt beim Einkaufen die Brill-Kreuzung nicht überqueren würden. Die Kreuzung entpuppt sich immer wieder als Barriere. Karsten Nowak spricht von der „Psychologie des Kundenverhaltens“.

