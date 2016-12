Paulas Kampf um die eigene Entfaltung

Film über die Malerin Modersohn-Becker feiert Premiere in der Schauburg / Von der Künstlerkolonie Worpswede und einer Kuh

+ Interview nach der Premiere von „Paula“ in Bremen: Hauptdarstellerin Carla Juri (v.l.) mit Produzentin Ingelore König und den Schauspielern Roxane Duran, Nicki von Tempelhoff und Jonas Leonhardi (im Film Heinrich Vogeler). - Foto: Kowalewski

Bremen - Von Martin Kowalewski. Die Hansestadt ist eigentlich nicht die erste Adresse für Premieren von Kinofilmen. Doch bei „Paula“ hat das Bremer Kino Schauburg im Viertel die Ehre. Durchaus berechtigt, denn schließlich ist der Malerin Paula Modersohn-Becker ein Museum in Bremen gewidmet. Die Premiere am Freitagabend war schlicht, aber herzlich. Und sie kam beim Publikum sehr gut an.

In prächtigen Bildern zeigt der Film von Regisseur Christian Schwochow den Kampf der unkonventionellen Künstlerin, gespielt von Carla Juri, um ihre Entfaltung. Und der ist hart. Ihr Vater drängt sie, einen bürgerlichen Beruf zu ergreifen. Ihr Lehrer in Worpswede, Fritz Mackensen (Nicki von Tempelhoff), hält nichts von ihrer Kunst, sie sei zu grob. Zudem glaubt er auch nicht, dass Frauen zu etwas Schöpferischen imstande sind – außer Kinder zu gebären. Doch Paula will die Welt malen, wie sie sie sieht und tut dies im Armenhaus. Sie heiratet den Künstler Otto Modersohn (Albrecht Abraham Schuch) und steht jahrelang in seinem Schatten. Schließlich entfaltet sie sich in der bunten Metropole Paris, während ihre Ehe in eine Krise gerät.

Der Film bekommt einen langanhaltenden Applaus. Und auch die Hauptdarstellerin Carla Juri wird von den Gästen begeistert empfangen. Juri erzählt ihnen von der Arbeit an der Rolle. „Ich habe lange gearbeitet, um das Leben von Paula aufzunehmen“, sagt sie. Auch Malunterricht hat sie genommen. „Ich habe gemerkt, dass so ein Atelier ein inspirierend chaotischer Ort ist.“

In einer Szene geht die sturzbetrunkene Paula durch die Pariser Straßen und bellt frech die Leute an. „Paula war ein sehr lauter Mensch. Teilweise ist sie mir vorgekommen, wie eine alte Lokomotive. Aber ich bin sicher, sie hatte Witz. Und sie hat sich selber gar nicht so ernst genommen“, sagt Juri im Gespröch mit unserer Zeitung.

Nicki von Tempelhoff hatte mit der Rolle des Malerei-Lehrers Mackensen eine nicht gerade sympathische Figur auf die Leinwand zu bringen. Auch er berichtet von seiner Arbeit. „Das war Bürde und Reiz zugleich. Ich bin da mit viel Offenheit rangegangen“, sagt von Tempelhoff. „Es war zweigeteilt. Da war der begeisterte und leidenschaftliche Maler, der auch einen Roman geschrieben hat. Und da war der Mensch mit seinen Ansichten, der auch später noch einen furchtbaren Lebensstil hatte“, erzählt der Schauspieler.

Für eine lustige Anekdote sorgt der Bremer Schauspieler Manni Laudenbach, der in dem Film einen Mann aus der armen Landbevölkerung spielt. Die Begebenheit ereignete sich bei den Dreharbeiten für eine Szene am Anfang des Films, in der Paula in der Künstlerkolonie in Worpswede ankommt. „Eigentlich waren die Arbeiten für mich ein Heimspiel. In einer Anfangsszene komme ich mit einer Kuh an Paula vorbei. Die Kuh war aber ziemlich nervös und trat mir auf den Fuß“, erzählt Laudenbach. Da waren die ohnehin eher leichten Schuhe kaputt. „Der Regisseur fragte mich dann, ob ich nicht barfuß weiterspielen könnte. Letztlich haben wir die Schuhe dann aber mit Leder geflickt“, plaudert Laudenbach weiter aus.

Die Premiere ist ausverkauft, und die Gäste sind gekommen, um etwas über das Leben der Malerin zu erfahren. „Die Bilder kannte ich natürlich. Doch mit dem Film über den Menschen Paula, habe ich einen neuen Weg gefunden, ihre Bilder zu verstehen“, sagt die Bremerin Cordula Heilemann.