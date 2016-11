Neuer Blick in die Borgward-Ära

Peter Kurze legt Chronik des Jahres 1957 vor

+ „Besser fahren, Borgward fahren“ ist der dritte Band in Peter Kurzes Chronik-Reihe zur Borgward-Geschichte.

Bremen - Von Ulf Kaack. Der Autor, Verleger und Technikhistoriker Peter Kurze aus Schwachhausen ist auf dem Gebiet der Automobilhistorie des bremischen Borgward-Konzerns eine internationale Kapazität und vor allem ein wahrer Vielschreiber. Aktuell ist der 61-Jährige gleich mit zwei Neuerscheinungen am Start: mit der Borgward-Chronik 1957 und dem Borgward-Kalender 2017.

Es ist der dritte Band in Kurzes Chronik-Reihe „Besser fahren, Borgward fahren“ und behandelt detailliert, was im Jahr 1957 unter dem Dach des Bremer Automobilkonzerns geschehen ist. Das gebundene, 96-seitige Buch mit 173 historischen Abbildungen ist übersichtlich strukturiert. Dabei trennt der Autor zwischen den Marken Borgward, Goliath und Lloyd, stellt das damalige Verkaufsprogramm, die Werks- und Rennsportgeschichte sowie die neue „Isabella“ und den „Goliath 1100“ vor.

Der Oldtimerexperte greift spannende, teils wenig bekannte Themen wie den Borgward-Focke-Hubschrauber „Kolibri“, den Bau einer Autofabrik in Argentinien und die rollende Sparkassenfiliale auf Borgward-Fahrgestell mit Sonderkarosserie auf. Nicht minder interessant sind die Porträts verschiedener Manager und Ingenieure des Konzerns. Bislang völlig unbekannt in der Szene ist Kurzes Reportage über den Prototyp eines Lloyd-Sportcoupés aus Kunststoff.

Steckt die Chronik voller kompakter Informationen, so kommt der Borgward-Kalender 2017 mit dem plakativen Charme der 50er-Jahre daher. Dabei greift Kurze auf farbige Aufnahmen des damaligen Werksfotografen Walter Richleske zurück, gibt so einen Einblick in einen Teil des Modellprogramms der Bremer Automobilbauer vor 60 Jahren. Der Kalender hat das Format 30 Zentimeter mal 21 Zentimeter.

Die Chronik kostet 19,90 Euro, der Kalender ist für 11,95 Euro zu haben. Beide Produkte können im Internetshop auf Kurzes Homepage versandkostenfrei bestellt werden.

Mehr unter: www.peterkurze.de