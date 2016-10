Maskierte stürmen Teestube in Bremen

Schüsse in Gröpelingen

+ © nonstopnews Maskierte stürmen in Bremen Gröpelingen eine Teestube und schießen um sich. © nonstopnews

Bremen - Zwei bis drei maskierte Männer sind am Mittwochabend in Bremen-Gröpelingen in eine Teestube gestürmt und haben dabei um sich geschossen.

Die Täter sollen mit Baseballschlägern bewaffnet gegen 22 Uhr in das Lokal gestürmt sein. Dort sollen sie das Interieur zertrümmert haben und dann mit Handfeuerwaffen geschossen haben. Anscheinend ohne weitere Forderungen zu stellen, flüchteten sie unerkannt. Nach ersten Angaben wurden dabei keine Personen verletzt.

Als die Polizei kurz darauf eintraf, war die Lage noch völlig unübersichtlich. Da die Beamten nicht ausschließen konnten, dass sich die Angreifer noch im Gebäude befinden, wurden auch Spezialeinsatzkräfte hinzugezogen. Die stürmten schließlich lautstark und sehr entschieden das Haus und durchsuchten es – ohne irgendwelche Feststellungen machen zu können. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen.