Gefährliche Trunkenheitsfahrt: 55-Jähriger baut auf A270 Unfall

Autofahrer schwer verletzt

Bremen - Am Montagabend war ein 55 Jahre alter Autofahrer unter Alkoholeinfluss vermutlich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der A270 unterwegs. Dabei kam es zu einem schweren Verkehrsunfall.

Der Mann musste anschließend von Rettungskräften der Feuerwehr aus seinem Auto befreit werden. Er wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Lebensgefahr besteht nach Angaben der Polizei nicht.

Hochgefährliche Trunkenheitsfahrt

Der 55-Jährige war am Abend mit seinem Mazda-Cabrio auf der A270 Richtung Lesum unterwegs. Laut Zeugenaussagen fuhr er dabei statt der erlaubten 80 Stundenkilometern viel schneller. In Höhe der Anschlussstelle Blumenthal kam der Mazda-Fahrer plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab. Er stieß gegen einen Leitpfosten und zog danach auf die linke Fahrbahn zurück. Anschließend überholte er noch ein Auto, bevor er erneut nach rechts von der Straße abkam. Der 55-Jährige überfuhr einen weiteren Leitpfosten, schanzte in der Folge auf und prallte gegen einen Baum. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug aufs Dach geschleudert und kam am Fahrbahnrand zum Stillstand.

Wie sich herausstellte, stand der eingeklemmte Fahrer unter Alkoholeinfluss. Er musste von alarmierten Rettungskräften der Feuerwehr aus dem Wrack geschnitten werden. Er erlitt schwere Verletzungen an Kopf und Oberkörper und musste im Krankenhaus in ein künstliches Koma versetzt werden. Dort wurde auch eine angeordnete Blutentnahme durchgeführt.

Die Autobahn musste an der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Vegesack abgeleitet.

