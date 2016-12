Ein Lord, der Liebermann liebt

Prominente Besucher in der Bremer Kunsthalle

+ An der Fotowand in der Liebermann-Ausstellung, von links gesehen: Kunsthallen-Direktor Christoph Grunenberg, Lord Stephen Green of Hurstpierpoint und Dorothee Hansen, die Kuratorin der Schau. - Foto: Kunsthalle Bremen

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Hoher Besuch in der Kunsthalle. Lord Stephen Green of Hurstpierpoint, Bankmanager, ordinierter Priester der anglikanischen Kirche und Politiker, hat sich dort die Liebermann-Ausstellung angeschaut. Green ist bis Ende 2010 Verwaltungsratschef der größten Privatbank der Welt (HSBC) gewesen. In der Zeit von 2011 bis 2013 war er britischer Handelsminister. Nach Bremen führte ihn nun eine Einladung des Bremer Tabak-Collegiums (BTC). Green ist beim BTC als Hauptredner aufgetreten.

Der Lord nutzte den Besuch an der Weser, um die Liebermann-Ausstellung zu sehen – und traf dabei auf einen England-Kenner, auf Kunsthallen-Direktor Professor Christoph Grunenberg, der in London studiert hat und vor seiner Bremer Zeit Direktor der Tate Liverpool gewesen ist. Green wiederum, der die deutsche Sprache fließend beherrscht, bekannte: „Ich bin ein großer Max-Liebermann-Liebhaber!“ Gemeinsam mit seiner Frau hat er in Berlin schon mehrmals die Liebermann-Villa am Wannsee besucht.

Die Bremer Kunsthalle zeigt die Ausstellung „Max Liebermann – Vom Freizeitvergnügen zum modernen Sport“ bis zum 26. Februar 2017. Green, Jahrgang 1948, war zum ersten Mal in Bremen. Mit dem Sport halte er es wie Liebermann – zum Vergnügen ja, aber Leistungssport nein. Dem Reiten, Tennis und Polo zieht Lord Green das Wandern mit seiner Frau vor. Und so hat er in der Kunsthalle mit dem „Liebermann-Finisher-Pokal“ seine erste Sport-Trophäe bekommen.

Nach Green begrüßte das Team der Kunsthalle gleich den nächsten prominenten Liebermann-Gast – den Bremer Schriftsteller David Safier (aktuelles Buch: „Traumprinz“). Anlass waren Dreharbeiten für die 3Sat-Sendung „Museumscheck“ mit Moderator Markus Brock. Safier begleitete Brock als Promi-Gast beim Rundgang durch das Museum.

Safier, der in Schwachhausen wohnt, kommt regelmäßig in die Kunsthalle. So hat er auch schon die Munch-Ausstellung und die Schau zu Picassos „Sylvette“ gesehen. Und Liebermann stand bei ihm eh auf dem Programm: „Ich mag Impressionismus.“