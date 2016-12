Eisbär „Lili“ feiert Geburtstag

Im Zoo am Meer

+ © Elisabeth Gnuschke Eisbär „Lili“ feiert ihren ersten Geburtstag im Zoo am Meer. Mitte 2017 wird sie wohl in einen anderen Zoo umziehen. © Elisabeth Gnuschke

„Lili“ (Foto) feiert ihren ersten Geburtstag! Die kleine Eisbärin im Zoo am Meer in Bremerhaven kam am 11. Dezember 2015 um 6 Uhr zur Welt. Sie wog damals 650 Gramm, erinnert sich Zoo-Direktorin Dr. Heike Kück.

Heute wiegt „Lili“ etwa 100 Kilo, „etwa so viel wie ein übergewichtiger Bernhardiner“, so Kück. Am Sonntag, 11. Dezember, 11 Uhr bekommt das Eisbärmädchen eine Torte. „Lili“ wird noch bis Mitte 2017 in Bremerhaven bleiben und dann in einen anderen Zoo umziehen. Sie gehört aber weiter dem Zoo am Meer.

