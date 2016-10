Polizei nimmt drei junge Einbrecherinnen fest

Mädchen ohne festen Wohnsitz

Bremen - Einsatzkräfte der Bremer Polizei erwischten am Montagnachmittag drei Diebinnen, die zuvor versuchten in ein Haus in Hemelingen einzubrechen.

Das Trio versuchte das Fenster eines Einfamilienhauses in der Spessartstraße aufzuhebeln. Als sie die vorbeifahrende Streife bemerkten, nahmen die Mädchen Reißaus. Die Einsatzkräfte konnten eine 12-Jährige und eine 18 Jahre alte junge Frau auf der Flucht festnehmen. Die dritte im Bunde, ebenfalls erst zwölf Jahre alt, konnte später ermittelt werden.

Gegen die 18-jährige Frau werden Haftgründe geprüft. Die minderjährigen Mädchen wurden dem Kindernotdienst übergeben. Alle drei kommen aus Kroatien und sind ohne festen Wohnsitz.

