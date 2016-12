Lloyd-Passage: Brepark will Ladenflächen modernisieren / Kritik von Einzelhändlern

+ Befürchtet nach dem Umbau zu hohe Mieten: Dirk Quade, Inhaber des Tabakgeschäfts in der Lloyd-Passage. - Foto: Reineking

Bremen - Von Viviane Reineking. Als „attraktiver Erlebnisort“ sollte sie der Bremer City zu neuem Glanz verhelfen. Die 1990 eingeweihte Lloyd-Passage zwischen Sögestraße und Hanseatenhof gilt als erste überdachte öffentliche Straße Deutschlands. Neben großen Kaufhäusern wie wie Karstadt und Galeria Kaufhof sind auch kleinere Läden hier angesiedelt. Ihr Vermieter, die Brepark, will die Einzelhandelsflächen nun umbauen und erweitern. Das sorgt für Ärger und Unsicherheit bei einigen Geschäftsleuten.

Die Überdachung sollte, so heißt es im Bremer Architekturführer, die „innerstädtische 1-A-Lage“ steigern, da Bremen „als Oberzentrum und Einkaufsstadt in den Achtzigerjahren gegenüber der Konkurrenz deutlich an Ausstrahlung verloren hatte“. 26 Jahre ist der Bau mittlerweile alt.

Die 13 Ladenflächen im Gebäude des Brepark-Parkhauses Mitte, die an die Lloyd-Passage grenzen, sind laut Brepark-Chefin Erika Becker noch älter: Die Parkhaus-Immobilie wurde Anfang der 60er Jahre errichtet, die Ladenflächen in den frühen 80er Jahren. Die seien mittlerweile „sehr in die Jahre gekommen. Sie entsprechen nicht mehr dem, was man den Kunden heute anbieten würde“, so Becker.

Um einen „Beitrag zur Attraktivität der Innenstadt zu leisten“, möchte die Parkhausgesellschaft, zugleich Mitgesellschafterin der Passage, die Flächen modernisieren und in diesem Zuge auch erweitern. Bekanntgeworden war dies durch eine Anfrage der SPD-Fraktion in der Bürgerschaft. Wie aus der Senatsantwort hervorgeht, lässt die Brepark entsprechende Baumaßnahmen derzeit in einer Machbarkeitsunterstuchung prüfen. Im Falle einer Realisierung, so heißt es, wären 13 Geschäfte und Gastronomiebetriebe betroffen, ihre Mitverhältnisse würden gekündigt werden.

In ihrer Anfrage spricht die SPD von „Planungsunsicherheiten unter den Mietern“. Das trifft auch auf Dirk Quade, Inhaber eines Tabak- und Whiskeygeschäfts, zu. Denn eine Kündigung wäre vergleichsweise kurzfristig möglich – in seinem Fall mit einer Frist von sieben Monaten zum Jahresende. Nach Auslaufen der alten Verträge Ende 2012 habe die Brepark die Mietverträge umgestellt. Quade kritisiert, dass er keine Informationen etwa zum Zeitplan bekomme, nicht mit ihm geredet werde. Gerne würde er in sein Geschäft investieren und es modernisieren. Das aber sei aufgrund der unklaren Perspektive nicht möglich. Das Tabakgeschäft gehört zu den „Mietern der ersten Stunde“. Nun befürchtet er, dass wenige größere Flächen entstehen sollen. Derzeit zahle er für 90 Quadratmeter durchschnittlich etwa 60 Euro pro Quadratmeter. Er befürchtet eine Miterhöhung nach dem Umbau: „100 Euro, das wäre für mich nicht mehr tragbar.“

Ähnlich sieht es Wilfried Faber, mit dem Juweliergeschäft Faber & Faber seit 33 Jahren Mieter in der Passage: „Wir erfahren nichts.“ Und fragt rhetorisch: „Wie soll man bei einer Kündigungsfrist von sechs Monaten in der Innenstadt eine geeignete Ladenfläche finden?“ Auch er vermutet, die Brepark wolle größere Läden schaffen: „Mit inhabergeführten Geschäften wie mit uns auch nach dem Umbau weiterzumachen, daran sind sie meines Erachtens nicht interessiert.“

Die Brepark indes will erst einmal abwarten, welche Baumaßnahmen aufgrund der „baulichen und technischen Herausforderungen“ überhaupt machbar sind. „Wir haben verabredet, wir informieren die Mieter, sobald irgendwelche Entscheidungen getroffen worden sind“, sagt Erika Becker. Die trifft der Aufsichtsrat. „In diesem Monat werden wir noch mehr Klarheit haben“, deutet die Geschäftsführerin nur an.

Gegen das Ziel, die Lloyd-Passage aufzuwerten, habe man per se natürlich nichts, heißt es aus dem Ressort von Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD). Man müsse aber erst konkrete Pläne sehen, um sie zu beurteilen. „Aus unserer Sicht ist es super, wenn die Brepark hier modernisieren will“, sagt Dr. Jan-Peter Halves von der Einzelhändlervereinigung City-Initiative, der die Anfrage der SPD für „politisches Geplänkel“ hält: „Jeder modernisiert doch mal, das ist doch völlig normal.“