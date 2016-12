Geldsegen für Uni-Forscher

Lutz Mädler erhält renommierten Leibniz-Preis

+ Leibniz-Preisträger Lutz Mädler - Foto: IWT/Jörg Klampäckel

Bremen - Für seine herausragenden Arbeiten im Gebiet der Mechanischen Verfahrenstechnik erhält Professor Lutz Mädler, Verfahrenstechniker im Fachbereich Produktionstechnik der Universitä Bremen, den Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis 2017 der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). Der nach Angaben der Uni renommierteste deutsche Wissenschaftspreis ist mit 2,5 Millionen Euro dotiert und steht den Preisträgern über einen Zeitraum von sieben Jahren für ihre wissenschaftliche Arbeit zur Verfügung. „Nach der Bewilligung des Sonderforschungsbereichs ,Farbige Zustände´ im Mai hat die DFG mit dem Leibniz-Preis für Professor Mädler den Bremer Materialwissenschaften erneut ihre überragende Exzellenz bescheinigt“, so Uni-Rektor Bernd Scholz-Reiter. Mädler ist der sechste Leibniz-Preisträger der Uni. Er forscht zur Materialsynthese durch Aerosol- und Sprühprozesse. Mädlers zweiter Forschungsschwerpunkt gilt den Nanomaterial-Biologie-Wechselwirkungen. Hier arbeitet er mit dem amerikanischen Forschungsverbund Center for Environmental Implications of Nanotechnology (kurz: Cein) zusammen, der in der Nano-Bio-Wechselwirkungsforschung der Uni zufolge weltweit führend ist. Bremer Verfahrenstechniker unter der Leitung von Mädler stellen für das Cein hochspezifische Nanomaterialien her, die den amerikanischen Forschern ähnlich einer Forschungsbibliothek als Gegenstand dienen. Ziel der Untersuchungen ist es, Material- und „Nano“-Eigenschaften und ihre Wirkung auf die Umwelt zu erfassen. Die Preisverleihung findet im März 2017 in Berlin statt. - vr