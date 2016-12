Prozess-Auftakt: Fußgänger stirbt nach Unfall

Motorradfahrer muss sich wegen Mordes verantworten

+ Fast gespenstisch wirkte die Szenerie nach dem tödlichen Unfall im Juni in Walle. Der beteiligte Kradfahrer muss sich ab Montag wegen Mordes vor Gericht verantworten. - Foto: Photoka

Bremen - Ein 24-Jähriger muss sich ab Montag, 12. Dezember, wegen Mordes vor dem Landgericht Bremen verantworten. Er soll am 17. Juni des Jahres in Walle einen 75 Jahre alten Fußgänger mit seinem Motorrad überfahren haben. Der Senior wurde durch die Luft geschleudert und so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Prozess beginnt um 9 Uhr (Saal 218).

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 24-Jährigen grob verkehrswidriges Verhalten und rücksichtsloses Überholen vor. Der Mann soll zudem keine gültige Fahrerlaubnis für das Krad gehabt haben. Ein Auto wurde auf dieser Fahrt beschädigt. Wenige Minuten danach soll der 24-Jährige mit „erheblich überhöhter Geschwindigkeit“ durch Walle gerast sein.

Er erfasste den 75-Jährigen, der den Angaben zufolge bei „Rot“ der Ampel über die Straße ging. Wegen seiner hohen Geschwindigkeit soll ihm ein Ausweichen unmöglich gewesen ein. Er erfasste den Passanten, der starb. Der Kradfahrer wurde verletzt, konnte aber am nächsten Tag schon wieder fürs Netz schreiben.

Wie die Ermittler herausfanden, betrieb der junge Mann einen Youtube-Kanal. Darauf stellte er seine Geschwindigkeits-Fahrten, die er laut Polizei mit einer Helmkamera aufgenommen hatte. Zu sehen ist auf den Videos im Netz, wie der Kradfahrer durch Bremen und über Landstraßen im Umland rast und dazu Kommentare abgibt. Acht Verhandlungstage sind angesetzt.

gn