Perfekter Jahresstart mit dem Feuerwerk der Turnkunst in der ÖVB Arena

Bremen freut sich auf Europas erfolgreichste Turnshow

Um atemberaubende Akrobatik und magisch anmutende Körperbeherrschung sowie Sportgymnastik auf Weltklasse-Niveau zu erleben, muss man nicht zwangsläufig in die großen Varietés nach London, Paris oder New York gehen. Denn am 03. und 04. Januar 2017 begeistert die neue Show 2GETHER im Rahmen der Feuerwerk der Turnkunst Tournee direkt in Bremen in der ÖVB Arena.

Die teils schwindelerregenden Darbietungen der Sportler und Akrobaten lassen nicht nur den Atem stocken, sondern faszinieren durch Eleganz, Ideenreichtum und ein fortlaufend spannendes Showprogramm. Längst ist die Qualität dieser jährlich komplett neu inszenierten Tour über die Grenzen Europas hinaus bekannt und gefeiert. Ein fantastisches Zusammenspiel aus akrobatischen Höchstleistungen voller Anmut und Esprit sowie visuelle Überraschungen machen das Feuerwerk der Turnkunst zu einem Erlebnis für die ganze Familie.

Auch Gymnastinnen der deutschen Spitze werden in der nun kommenden Tournee 2017 mit dem Feuerwerk auf Deutschlandreise gehen. Diese zeigen, dass das bunte Ensemble der Turnshow nicht ausschließlich aus international erfolgreichen Turnkünstlern besteht. Turner, Artisten und Akrobaten unterschiedlicher Länder und Herkunft präsentieren ihr ganzes Können. Und genau in dieser Zusammenkunft aus Spitzenathleten liegt auch der Schlüssel zum Motto „2Gether“.

Neben den visuellen Reizen ist es auch die Perfektion der Darbietungen, wie sie beispielsweise die japanische Gruppe Blue Tokyo mit absoluter Synchronität in die ÖVB-Arena bringen wird, die das Publikum so begeistert und das Event jährlich zu einem herausragenden Ereignis werden lässt.

Ausdrucksstarke Szenen und faszinierende Leistungen, die in monatelanger intensiver Arbeit mit Regisseurin Heidi Aguilar entwickelt wurden, machen aus der Veranstaltung ein geturntes Gesamtkunstwerk. Zu erleben ist dies hautnah am 03.01. um 19.00 Uhr und 04.01.2017 um 19.00 Uhr in Bremen in der ÖVB Arena.

Feuerwerk der Turnkunst – 2Gether 2017

Bremen - ÖVB Arena

Termine: Di 03.01.2017 - 19.00 Uhr & Mi 04.01.2017 - 17.00 Uhr

Tickets gibt es unter www.feuerwerkderturnkunst.de sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.