Parkhaus an Bremer Faulenstraße

Bremen - Eine glühende Zigarette hat zu einem Feuerwehreinsatz an der Bremer Faulenstraße geführt.

Wie die Feuerwehr auf Nachfrage mitteilt, seien 24 Einsatzkräfte gegen 12.09 Uhr zu dem dortigen Parkhaus geeilt. Eine weggeworfene Zigarette habe ein relativ kleines Feuer in einem Kellerschacht entfacht. Der Rauch sei daraufhin in das Parkhaus gezogen, was viele Menschen beunruhigt hätte. Es sei jedoch niemand verletzt worden.

