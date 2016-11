Vogelgrippe-Fall: Saatgans fällt tot vom Himmel

Sperrbezirk eingerichtet

Bremerhaven - Jetzt hat die Vogelgrippe auch das Land Bremen erreicht. Das gefährliche Virus H5N8 sei erstmals bei einem Wildvogel festgestellt worden, er sei in Bremerhaven „tot vom Himmel“ gefallen

Das sagte am Freitagabend Christina Selzer, Sprecherin des Gesundheitsressorts. Es handele sich um eine Saatgans. Das Tier sei am 14. November tot gefunden worden. Seit Auftreten der Geflügelpest in Deutschland am 8. November sei das der erste Fall im Nordwesten der Republik, sagte die Sprecherin.

Rund um den Fundort werde jetzt in Bremerhaven ein Sperrbezirk mit einem Radius von drei Kilometern sowie ein Beobachtungsgebiet von zehn Kilometern eingerichtet.

Grundsätzlich darf aus diesen Gebieten zunächst kein Geflügel den Bestand verlassen. Betroffen sind davon den Angaben zufolge 37 Hobby-Geflügelhalter mit insgesamt rund 350 Tieren. In Bremen besteht seit dem 13. November Stallpflicht. Sie betrifft 350 Halter, darunter viele Hobbyhaltungen, wie es heißt. Insgesamt gibt es rund 9.000 Tiere. Bei Nichtbeachtung drohen Bußgelder von bis zu 30.000 Euro.

