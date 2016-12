Dreimal Bewährung, einmal Haft

Urteil im Prozess um Schlägerei am LdW

+ Dieser Angeklagte (links, hier zu Prozessauftakt) wurde als einziger zu einer Haftstrafe ohne Bewährung verurteilt. Er muss für 13 Monate ins Gefängnis. Neben ihm: Verteidiger Torben Müller. - Foto: Koller

Bremen - Das Landgericht Bremen hat vier Mitglieder eines Bremer Familienclans wegen einer Massenschlägerei am Klinikum der Links der Weser (LdW) schuldig gesprochen. Drei Männer erhielten eine Haftstrafe von elf Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Ein Angeklagter muss für 13 Monate ins Gefängnis, weil er in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Körperverletzungen in Erscheinung getreten war. Die Anklage lautete auf gefährliche Körperverletzung.

Mit Fäusten, Holzlatten und Messern waren die 26 bis 36 Jahre alten Männer im März dieses Jahres auf Mitglieder einer anderen Großfamilie in der Notaufnahme des LdW losgegangen. Vorausgegangen war ein Streit zwischen zwei 23 und 28 Jahren alten Männern beider Familien, der sich im späteren Verlauf auf das Gelände des LdW verlagerte. Es gab mehrere Verletzte. Als kurz danach die Polizei mit einem Großaufgebot anrückte, war die Schlägerei zwar schon beendet, die Beamten fanden am Tatort aber unter anderem scharfe Munition. Insgesamt sollen, so das Gericht, mehrere Dutzend Personen an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein.

Im Vorfeld des Urteils hatten sich Richter, Staatsanwaltschaft, Verteidiger und die Angeklagten in einem Rechtsgespräch („Deal“) auf einen Strafrahmen geeinigt. Die Täter legten Teilgeständnisse ab und kürzten so das Verfahren erheblich ab. Als Bewährungsauflage müssen drei der vier Angeklagten je 2 000 Euro an den Förderverein der Kinderklinik des LdW zahlen. - ko