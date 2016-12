Diagramm aus Stahl

„Mein Kunst-Stück“ mit Inger Seemann

+ © Langkowski Aus linearen Diagrammen entwickelte Inger Seemann gefaltete Stahlskulpturen. © Langkowski

Bremen - Von Ilka Langkowski. „Raummantel 21“ heißt Inger Seemanns Objekt, das sie in unserer Serie „Mein Kunst-Stück“ vorstellt. Aus gefaltetem Stahl und einer gebogenen Stange schafft die Künstlerin einen gedachten Raum, in dem sich die beiden Elemente treffen.

In „Raummantel 21“ treffen sich ein in Zacken gefaltetes Stahlblech und eine gebogene Stahlstange. Sie verläuft über dem Blech und deutet ein kuppelartig gedachtes Raumvolumen an. Fläche und Bogen definieren sich gegenseitig, sagt Inger Seemann. Dieses Thema beschäftigt sie in einer Serie von Stahlplastiken mit dem Titel „Raummäntel“. „Das sind für mich dreidimensionale Grafiken“, erklärt die Künstlerin. Auch diese zeigen die gezackten, diagrammartigen Linien, die an die Aufzeichnungen von Hirnströmen erinnern. Eine Reihe trägt sogar den Titel „REM“ (rapid eye movement), die Abkürzung für besonders traumintensive Schlafphasen.

Die dritte Dimension

Der Weg zum Stahl eröffnete sich Seemann, als sie vor rund 15 Jahren nach Bremen zog. Sie besuchte einen Kurs für Metallbearbeitung und erweiterte ihre grafische Arbeit in die dritte Dimension. Sie begann zu schmieden, zu falten und zu schweißen. Eine fast 100 Jahre alte Abkantbank inspirierte die Grafikerin zu der Mantel-Idee. Die Werkbank stand in ihrem früheren Atelier in der Silberwarenmanufaktur Koch & Bergfeld. „Daran kann ich alles selber machen“, freut sich Seemann – auch wenn die Umsetzung ist echte körperliche Arbeit ist. „Sonst hätte ich die Formung großer Teile nach einem kleineren Modell in Auftrag geben müssen.“ In Kürze startet die Künstlerin ein Projekt für eine drei Meter hohe Skulptur.

Auch bei den Drucken aus Holz-, Stahl- und Linolschnitten bevorzugt Seemann Handarbeit. Sie streicht per Hand über das Japanpapier, das auf der eingefärbten Druckplatte liegt. „Die alten Techniken erfordern viel Feingefühl. Die muss man manchmal regelrecht überreden“, sagt sie lachend. „Aber am Ende weiß ich, dass ich das selbst gemacht habe.“

Das Faible für die Kunst zeigte sich bei Seemann schon als Kind. Sie zeichnete gern und später machte sie eine Ausbildung zur Grafik-Designerin in Berlin. Während längerer Stationen in den USA und Wien schuf Seemann zu ihren Drucken Keramiken, Papierplastiken, Acrylarbeiten. Heute hat sie ihr eigenes Atelier, in dem sie meist am Tage arbeitet. Dann hat sie das beste Licht, um die Farben zu beurteilen. Einen erheblichen Teil der Zeit nähmen Organisatorisches und die Vorbereitung von Ausstellungen in Anspruch, erzählt die Wahlbremerin.

Eine Herausforderung des Künstlerlebens ist es für Seemann, immer wieder an Grenzen zu stoßen. Denn die Umsetzung von Ideen ist ein experimenteller Prozess, sagt sie. Dabei versuche sie, mit einfachsten Mitteln, eine größtmögliche Wirkung zu erzielen. Sie mag Kunstwerke, die man lesen und erleben kann, ohne dass viel erklärt werden muss.

Wozu wir Kunst brauchen? „Kunst kann den Horizont erweitern“, sagt Seemann. Für sie persönlich ist die Kunst wichtig fürs Wohlbefinden. Zu den Künstlern, die für die Bremerin besonders bedeutend sind, zählen der US-amerikanische Bildhauer Richard Serra (geboren 1939) und der Deutsche Stahlbildhauer Robert Schad (geboren 1953). Serras Arbeiten empfindet Seemann als regelrecht „körperlich erfahrbar“. An Schad faszinieren sie seine linearen Arbeiten mit Vierkantstangen, die dadurch fast figürlich wirkten. Beide seien Vorbilder für sie.

Wenn Seemann jemandem ein Werk als Botschaft schicken sollte, ginge eine Skulptur an den Direktor des Gerhard Marcks Hauses, Arie Hartog: „Weil er die Künstler und insbesondere die jungen Künstler fördert.“

Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite der Künstlerin.