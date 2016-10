26-jähriger Familienvater tötet seine Ehefrau

Bremerhaven - Ein 26-jähriger Familienvater hat in Bremerhaven seine vier Jahre jüngere Frau erstochen. Die beiden seien am Donnerstagabend in der gemeinsamen Wohnung im Stadtteil Lehe in Streit geraten, sagte ein Polizeisprecher am Freitag.

Der Mann habe sein Opfer mit mehreren Stichen tödlich verletzt. Zunächst hatte Radio Bremen darüber berichtet. Ob die Kinder des Paares zum Tatzeitpunkt in der Wohnung waren, wollte der Sprecher nicht sagen. Auch zur Tatwaffe und zum Grund des Streits wollte er sich nicht äußern. Hausbewohner hatten die Polizei benachrichtigt. Der Mann wurde festgenommen.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa