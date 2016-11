Erneut Weltkriegsbombe in Bremen gefunden

Sprengung für 13 Uhr geplant

+ © Polizei Der Fundort wird in einem 400-Meter-Radius abgesperrt. © Polizei

Bremen - Auf dem Gelände des Tanklagers Farge wurde nach der Auswertung von Luftbildaufnahmen eine britische Zehn-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Das teilt die Polizei mit.

Die mit einem Langzeitzünder versehene Bombe wird ab 13 Uhr vom Sprengmeister der Bremer Polizei, Andreas Rippert, entschärft, heißt es weiter. Der Fundort wird in einem 400-Meter-Radius abgesperrt, im Umkreis von 1000 Metern empfiehlt die Polizei luftschutzmäßiges Verhalten. Die Anwohner der Straßen Am Schützenplatz und Am Depot müssen für den Zeitraum der Entschärfung evakuiert werden. Die Bahnstrecke Bremen-Farge wird kurzzeitig gesperrt, der öffentliche Personennahverkehr fährt in dem Bereich nur eingeschränkt.