Vermisste 14-Jährige aus Bremer Neustadt wieder aufgetaucht

Anruferin verständigte die Polizei

Bremen - Die seit dem 1. November vermisste Leonie Köck aus der Bremer Neustadt ist am Freitagmorgen gefunden worden. Das teilt die Polizei mit. Sie sei soweit wohlauf.

Das 14-jährige Mädchen war am Freitagmorgen in einer Straßenbahn an der Endhaltestelle Roland-Center in Huchting gesehen worden. Eine Anruferin informierte daraufhin die Polizei. Sie wurde mit einem Krankenwagen in eine Klinik gefahren. Dort wird Leonie von ihren Eltern in Empfang genommen. Die Polizei hatte die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche gebeten, da sie auf ärztliche Hilfe angewiesen ist.

Rubriklistenbild: © dpa