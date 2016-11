Unbekannte stehlen Kopien des DFB-Pokals und der Bundesliga-Meisterschale 

Polizei sucht Zeugen

Bremen - Unbekannte Täter stiegen in der Nacht zu Dienstag in eine Fabrik in der Überseestadt ein und entwendeten unter anderem zwei Reproduktionen des DFB-Pokals und der Bundesliga-Meisterschale. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Einbrecher gelangten auf bislang unbekannte Weise in die Manufaktur. Sie durchsuchten den Ausstellungsbereich und brachen dort eine Vitrine auf, so ein Sprecher der Polizei. Daraus entnahmen die Eindringlinge Kopien des DFB-Pokals und der Bundesliga-Meisterschale. Weiter erbeuteten sie einen elfarmigen Kerzenleuchter und einen Tennispokal. Nach ersten Auswertungen von Bildern aus der Überwachungskamera flüchten drei Täter aus dem Objekt, heißt es.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat zwischen 2 und 3 Uhr verdächtige Beobachtungen in diesem Bereich gemacht? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer weiß etwas über den Verbleib der gestohlenen Sachen? Hinweise werden an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 erbeten.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor dem Ankauf. „An gestohlenen Sachen kann kein Eigentum erworben werden“, sagt der Sprecher.