Rund 1200 Kurden demonstrieren in Bremen

Bremen - Die Festnahmen führender kurdischer Politiker in der Türkei haben auch in Norddeutschland lebende Kurden mobilisiert. Rund 1200 von ihnen nahmen nach Angaben der Polizei am Samstag an einem Protestzug von Bremens Hauptbahnhof zum Marktplatz teil.

Die Stimmung bei der angemeldeten Protestkundgebung wurde als gereizt, aber friedlich beschrieben. Die Polizei sicherte den Protestzug mit mehreren Dutzend Beamten ab. Türkische Sicherheitskräfte hatten die Vorsitzenden der pro-kurdischen Partei HDP, Selahattin Demirtas und Figen Yüksekdag, im Zuge von Terrorermittlungen festgenommen.

