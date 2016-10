Nach Clown-Überfall auf Spielhalle: Täter stellt sich

Fahndung erfolgreich

Bremen - Nach dem Überfall auf eine Spielhalle in der Bremer Neustadt hat sich der mutmaßliche Täter der Polizei gestellt. Ein 17 Jahre alter Jugendlicher soll mit einer Clowns-Maske die 53-jährige Mitarbeiterin bedroht haben.

Er drang am 12. Oktober kurz vor Mitternacht in die Spielothek in der Hohentorsheerstraße ein, ging mit einem Messer auf die Frau los, entwendete ihr Portemonnaie und flüchtete.

Aufgrund des Fahndungsdrucks und der Veröffentlichung eines Täterfotos, so die Polizei, suchte der 17-Jährige die Polizeiwache in der Vahr auf und war geständig. Der Räuber wurde zum Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.