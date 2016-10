Ausverkauftes Max-Giesinger-Konzert verschoben - Sänger krank

Neuer Termin: 30. November, Modernes

+ © imago Max Giesinger muss aufgrund einer Kehlkopfentzündung das Konzert in Bremen (Modernes) verschieben. © imago

Bremen - Das ausverkaufte Konzert von Max Giesinger (Modernes, Bremen) am Donnerstag, 13. Oktober, fällt aus. Der Sänger hat sich erkältet und an Singen sei aktuell nicht zu denken, erklärte Giesinger. Neuer Termin ist der 30. November.

Aufgrund einer Kehlkopfentzündung müssen momentan drei Konzerte in Frankfurt (12. Oktober), Bremen (13.) und Rostock (14.) kurzfristig abgesagt werden, teilt das Management mit. Für alle drei Termine wurden inzwischen Ersatzkonzerte vereinbart. Im Bremen findet das Konzert wie geplant am Veranstaltungsort „Modernes“ statt, und zwar am Mittwoch, 30. November. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr.

Die bereits gekauften Tickets, so die Veranstalter, behalten ihre Gültigkeit für den Ersatztermin.

jdw