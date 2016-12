Bahn sucht Azubis in Bremen mit Last-Minute-Casting

40 freie Lehrstellen

Die Deutsche Bahn sucht in Bremen Azubis und veranstaltet ein Last-Minute-Casting.

Bremen - Manchmal war der Personalmangel bei der Bahn so arg, dass Züge ausfallen mussten. Damit künftig genügend Personal parat steht, organisiert die Deutsche Bahn in Bremen am Dienstag ein Last-Minute-Casting für Ausbildungssuchende.

40 freie Lehrstellen gibt es noch, etwa als Fahrdienstleiter, Lokführer oder Gleisbauer, teilte die Bahn mit. Für das Casting im Hauptbahnhof müssen Kandidaten lediglich einen Lebenslauf sowie das aktuelle Zeugnis mitbringen, eine Anmeldung ist nicht nötig. Die Entscheidung, wer bei der Bahn anfangen kann, wird direkt vor Ort gefällt. Schüler, aber auch Quereinsteiger sind willkommen. - dpa