Neue 2-, 3- und 4-Zimmer-Wohnung mit Weserblick

Attraktiver Mietwohnungsbau direkt am Wasser – Weserhäuser in der Überseestadt

+ Von den Balkonen und Terrassen des Gebäudes erlebt man einen herrlichen Weserblick.

Bremen. Das gerade im Bau befindliche und zum März 2017 fertiggestellte Neubauprojekt „Weserhäuser“ besteht aus 5 Gebäudeteilen mit insgesamt 136 Mietwohnungen. Das Objekt im Kommodore-Johnsen- Boulevard 26-32 im hinteren Teil der Überseestadt, in Richtung altem Molenturm, bietet vorrangig 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen von ca. 50 m² bis 119 m² Größe.

+ Eine Musterwohnung des Objektes steht allen Interessierten zur Verfügung, so dass Sie sich am kommenden Samstag und Sonntag ein genaues Bild von der Ausstattungsqualität und den Zuschnitten der Wohnungen und vor allem dem attraktiven Weserblick machen können. Highlights der Wohnungen sind unter anderem eine hochwertige Einbauküche, Fußbodenheizung und Eichenholzparkett in allen Zimmern sowie der lichtdurchflutete Stil mit bodentiefen Fenstern und 2,7 m lichter Deckenhöhe. Integrierte Raffstoreanlagen und Videogegensprechanlagen ergänzen den hohen Wohnkomfort. Großzügige Balkone, Terrassen und Dachterrassen – viele mit unverbaubarem Weserblick – komplettieren den maritimen Lebensstil am Wasser.

+ Gerade die Badezimmer mit Wanne und/oder bodentiefer Dusche, in vielen Fällen ergänzt durch ein weiteres Gäste-Bad oder –WC, entsprechen geschmacklich und qualitativ dem neuesten Baustandard. Auch an Abstellräume in den Wohnungen und separate Kellerabteile ist gedacht. Die unter dem Gebäude befindliche Tiefgarage bietet nicht nur den Autos der Mieter ausreichend Platz, auch ein Car-Sharing-Anbieter stellt hier zwei Fahrzeuge für die Bewohner zur Verfügung. Von der Tiefgarage gelangt man über einen geräumigen Lift auf die Wohngeschosse aller Gebäudeteile. Die überwiegend barrierefreie Bauweise des Neubauprojektes überzeugt Menschen in allen Altersklassen und bietet die Gelegenheit des Zusammenlebens von Jung und Alt.

+ Dass das Gebäude in einer energieeffizienten Bauweise nach den neuesten Energiestandards errichtet wurde, bedarf eigentlich keiner Erwähnung. Dennoch führt dies zu einem erheblichen Einsparpotenzial bezogen auf die immer wichtiger werdende „zweite Miete“ – die Betriebskosten.

„Mittlerweile hat sich die Überseestadt als einer der attraktivsten und spannendsten Stadtteile in den Köpfen der Menschen etabliert. Durch die wunderbare Lage des Objektes einerseits direkt an der Weser, andererseits in einem ruhigen Teilbereich der Überseestadt erwartet die zukünftigen Bewohner ein entspanntes Wohnumfeld, verbunden mit allen Vorteilen, die die Überseestadt bietet“, ergänzt Vertriebsleiter Christian Rau von der Justus Grosse Projektentwicklung GmbH.

Die Musterwohnung kann an diesem Samstag und Sonntag zwischen 14 und 16 Uhr im Kommodore-Johnsen-Boulevard 30-34 besichtigt werden, sowie jeden Mittwoch und Sonntag zwischen 14 und 16 Uhr oder jederzeit nach telefonischer Vereinbarung. Der besondere Service: Die Inzahlungnahme Ihrer Immobilie.

Kontakt: Weitere telefonische und schriftliche Auskünfte erteilt Ihnen gerne die Firma Hans Schlüter GmbH, Frau Sabine Henne und Frau Anja Seemann, Telefon 0421/2016018 oder per E-Mail (mail@hans-schlueter-immobilien.de).