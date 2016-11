55-Jähriger fährt mit Auto gegen Baum und wird schwer verletzt

Unfall in Bremen

Bremen- Bei einem Autounfall im Bremer Stadtteil Aumund-Hammersbeck ist ein 55 Jahre alter Fahrer schwer verletzt worden.

Der Mann habe am Sonntag einen Kreisverkehr überfahren, daraufhin habe sein Auto regelrecht abgehoben, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Schließlich fuhr er gegen einen Baum am Straßenrand. Zuvor sei der Mann Unfallzeugen bereits wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. Polizeiangaben zufolge wurde der Mann schwer verletzt, akute Lebensgefahr bestehe jedoch nicht. Ob der Mann unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand, war zunächst noch unklar.

