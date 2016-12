„The Last Guardian“ - der letzte große Spielehit 2016

Tiefe Freundschaft in magischer Welt

+ © Sony Die tiefe Freundschaft zwischen einem Jungen und dem magischen Wesen zieht Spieler in den Bann. © Sony

Ein Beitrag von Jörg Heinrich. Was sehr lange währt, wird endlich sehr gut. Rund zehn Jahre hat der gefeierte japanische Spieledesigner Fumito Ueda an „The Last Guardian“ gearbeitet. Jetzt ist der wohl letzte große Spielehit 2016 erschienen.

2009 wurde das Abenteuerspiel erstmals präsentiert und danach immer wieder verschoben, weil Ueda-san seine Vision eines perfekten Spiels realisieren wollte. Viele rechneten gar nicht mehr mit einer Veröffentlichung. Doch nun ist „The Last Guardian“ tatsächlich erschienen. Und das Warten hat sich mehr als gelohnt.

Bereits in „Ico“ und „Shadow of the Colossus“ begeisterte Fumito Ueda mit fantastischen Spielewelten und mit magischen Kreaturen. „The Last Guardian“ baut auf diesem Konzept auf und ist dennoch ein völlig neues Erlebnis.

Ein Junge trifft das Riesenwesen Trico

Ein alter Mann erzählt eine Geschichte, die er als Junge erlebt hat. Er wird entführt, wacht mit rätselhaften Tätowierungen auf seinem Körper auf und trifft auf ein merkwürdiges Riesenwesen namens Trico. Das sieben Meter große Fabeltier mit dem Kopf einer Katze und den Schwingen eines Vogels ist verletzt und angekettet, bis es der Junge befreit.

The wait is over! The Last Guardian has arrived: https://t.co/LZ6Tj6e3sn pic.twitter.com/o1BGKDjXUI — PlayStation (@PlayStation) 6. Dezember 2016

Damit beginnt ein großes Abenteuer und eine tiefe Freundschaft. Sein Ziel, geheimnisvolle Monster zu bezwingen, kann der Junge nur mit Hilfe von Trico erreichen. Die Beziehung der beiden wird hinreißend erzählt, das Fabelwesen entwickelt seine ganz eigene Persönlichkeit.

Trico ist wahrhaft magisch

Anders als in „normalen“ Spielen üblich, handelt Trico nicht brav auf Befehl – er folgt seinen ganz eigenen Instinkten, ist mal treuer Helfer des Buben oder verweigert auch mal die Gefolgschaft. Eine wahrhaft magische Kreatur, mit der man Stunde um Stunde verbringen möchte.

Und dabei darf man ruhig mal die Augen schließen: Trico beim Ächzen, beim Heulen oder auch nur beim Atmen zuzuhören, ist ein Vergnügen für sich.

jh

Plattform: PlayStation 4

Hersteller: Sony

Preis: 60 Euro

Alter: Ab 12 Jahren

Bewertung: Sehr gut