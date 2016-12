Gossip Girl kommt zurück - doch es wird alles anders

Hauptdarstellerinnen werden ersetzt

+ © Imago Blair Waldrof (links, Leighton Meester) und Serena van der Woodsen (Blake Lively) halten in Gossip Girl auch in schweren Zeiten zusammen. © Imago

Von Johanna Müller. Es soll eine Fortsetzung der Serie Gossip Girl geben. Doch diese Nachricht, auf die so viele Fans jahrelang gewartet haben, löst nicht nur Euphorie aus.

Die Machtspiele in der Upper-East-Side gehen weiter. Die Serie Gossip Girl soll nun tatsächlich zurückkommen, das berichtet Cosmopolitan. Doch weder die Redakteurinnen, noch die Fans sind so richtig froh darüber.

Ende 2012 wurde die sechste und bislang letzte Staffel der US-Erfolgsserie gedreht. Seitdem sehnen sich die Anhänger nach neuen Geschichten rund um die New Yorker High Society. Jetzt soll es laut diesen Gerüchten endlich weitergehen - allerdings ohne die beliebten Schauspieler.

Stattdessen sollen die Hauptdarstellerinnen der Jugend-Sitcom "Das Leben und Riley" in die Rollen von Blair Waldorf und Serena van der Woodsen schlüpfen.

Oberzicken und „Queen B" Blair wurde bisher von Leighton Meester verkörpert. Sie war die beste Freundin von der blonden Schönheit Serena, die von Blake Lively gespielt wurde. Naja, nicht immer waren die beiden Figuren so gut aufeinander zu sprechen - doch sie gehörten einfach zusammen. Nun sollen Sabrina Carpenter (17) und Rowan Blanchard (15) übernehmen und das ungleiche Paar zurück auf den Bildschirm bringen.

Immerhin haben die Nachwuchsschauspielerinnen Ähnlichkeit mit ihren Vorgängerinnen.

+ Sabrina Carpenter (17) soll die neue Serena van der Woodsen werden... © Imago

+ ... das war zuvor die Rolle von Blake Lively. © Imago

+ Rowan Blanchard (15) nimmt laut den Gerüchten die Rolle von Blair Waldorf ein... © Imago

+ ... dabei hat Leighton Meester diesen Charakter bisher verkörpert. © Imago

Nun stellt sich die Frage, ob auch die Fans der Serie mit den neuen Darstellerinnen treu bleiben. Eine Erklärung für die Auswahl gibt es bereits: Die Wahl der Schauspielerinnen deutet darauf hin, dass die Fortsetzung die Vergangenheit der Freundinnen zeigt. Trotzdem sind die Fans enttäuscht, denn es ist auch nicht sicher, ob die anderen Hauptdarsteller dabei sind.

Doch es gibt auch ein paar Fans, die sich dem Hype wohl trotz der Enttäuschung nicht entziehen können.

Zur Serie

Die Serie Gossip Girl spielt in einer Welt, in der viele Teenies gerne leben möchten - und irgendwie auch nicht. Denn die Protagonisten leben zwar in Saus und Braus, doch haben mindestens so viele persönliche Probleme, Konflikte und Fehden wie Geld. Und das macht die Sache dann auch so interessant.