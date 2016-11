Last-Minute-Adventskranz

Von Johanna Müller. Und plötzlich ist er da: Der 1. Advent. Da wäre es doch schön auch einen festlichen Adventskranz zu haben. Doch nicht verzagen, wenn ihr mit der Deko hinterherhängt. Mit ganz einfachen Sachen, könnt ihr euch etwas passendes basteln.

Wenn bei den Nachbarn der Vorgarten oder der Hausflur schon weihnachtlich geschmückt ist, dann muss man sich nicht gleich Stress machen. Oft sammelt sich über die Jahre so viel weihnachtliches Kram an, dass sich auch auf die schnelle noch ein schöner Adventkranz gebastelt werden kann.

Schaut einfach mal in eure Schränke - und überlegt, was könnte sich für einen Adventskranz eignen. geht dabei nicht von dem klassischen Kranz auf Tannenzweigen aus. Es gibt doch viele Alternative. Ich habe zum Beispiel folgendes bei mir gefunden:

Ihr braucht einfach ein paar weihnachtliche Deko-Materialien und etwas, wo ihr diese drauf stellen könnt. Also etwa ein schöner Teller oder ein kleine Tablett aus Holz. Wichtig sind selbstverständlich die Kerzen . Davon solltet ihr vier haben. Es können aber auch unterschiedliche sein.

Ich habe mir im vergangenen Jahr Kerzen mit Nummern gekauft. Diese nutze ich in diesem Jahr einfach wieder. Tipp: Hängt die Nummer 1 an die größte Kerze - und die 4 an die kleinste.