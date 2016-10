Google-Projekt: Mit Sauriern auf dem Sofa

VR-Erlebnis im Museum

Berlin - Von Marvin Köhnken. Ein riesiger Dinosaurier stapft ehrfurchtgebietend durchs Museum. Ein Ausstellungstrakt verwandelt sich in ein Aquarium für Urzeittiere. Und die Besucher sind mittendrin, obwohl sie sich nicht einmal in den gastgebenden Museen in Berlin oder London aufhalten müssen, sondern ebenso gut auf dem Sofa sitzen können.

Für all jene, die sich auch von Multimedia-Angeboten und Mitmach-Aktionen nicht von einem Museumsbesuch überzeugen lassen wollen, gibt es mittlerweile die Möglichkeit, die Schätze zahlreicher Häuser auf der ganzen Welt von zu Hause aus zu erkunden. Seit Kurzem auch mithilfe von VR-Brillen: dreidimensional und mit eindrucksvollem 360-Grad-Mittendrin-Gefühl. Wie bei den oben beschriebenen Begegnungen mit den Urzeitriesen. Möglich macht das ein neues Projekt vom Google-Dienst „Arts & Culture“, das kostenfrei auf Android- und iOS-Smartphones sowie am heimischen PC nutzbar ist.

Urzeitgiganten zum Greifen nah

Das Zugpferd des neuen Angebots „Naturkunde“, das der Internet-Konzern im September für deutsche Nutzer gestartet hat, ist kein geringerer als ein 13 Meter großer Dinosaurier, der im Museum für Naturkunde in Berlin mithilfe moderner Technik zum Leben erwacht. Ein Smartphone, eine rund zehn Euro teure Cardboard-Brille und wenige Fingerbewegungen reichen aus, um vom eigenen Sofa aus nicht nur gut informiert, sondern auch auf ungewöhnliche Weise unterhalten zu werden.

+ Sieht nach nicht viel aus, leistet aber fast so viel wie eine teure VR-Brille. © dpa Ausgangspunkt ist eine große Halle des Museums, in der sowohl in der Realität als auch im 360-Grad-Video das Skelett eines Giraffatitan-Sauriers steht. In rund vier Minuten erwacht der Körper des Urzeitgiganten zu neuem Leben, marschiert durch die Halle und reißt auf der Suche nach Nahrung einen dort installierten Vorhang von der Wand. Unwillkürlich mag der Betrachter dem fallenden Stoff ausweichen, ehrfurchtsvoll geht sein Blick senkrecht an die Decke – denn von dort kommen neugierige Dinosaurier-Augen bis auf wenige Zentimeter an den virtuellen Besucher heran. „Jurassic Park“ im Museum. Nur ohne die im gleichnamigen Film später einsetzende Furcht vor dem Giganten.

Naturkunde-Projekt umfasst 60 Häuser

Ein ähnliches Konzept verfolgt das Natural History Museum in London. Dort tauchen VR-Nutzer regelrecht ein in ein Aquarium – wenn die dortige Urzeit-Abteilung geflutet wird, um einem schwimmenden Dinosaurier etwas Auslauf zu bieten.

Insgesamt rund 60 Museen beteiligen sich mittlerweile auch ohne VR-Erlebnis an dem Projekt. Die meisten stellen ihre Bestände online zur Schau, andere öffnen ihre Räume nach Google-Street-View-Manier in Form zahlreicher aneinander anschließender 360-Grad-Fotos.

Dadurch, dass sich die Macher der virtuellen Ausstellungen nicht immer allzu ernst nehmen – ohne dabei die Wissensvermittlung zu vernachlässigen, entwickeln alle Präsentationsformen ihren Reiz. Die VR-Ausflüge nach Berlin und London sind darüber hinaus geeignet, selbst überzeugte Museumsmuffel zumindest kurzfristig in eine Ausstellung zu locken. Ein klein wenig technisches Grundverständnis und die Bereitschaft, sich auf das anfangs durchaus ungewohnte Mittendrin-Gefühl einzulassen, vorausgesetzt.

