Von Trauer zum ewigen Licht

Mozarts Requiem in d-Moll in der Sottrumer St.-Georg-Kirche

Sottrum - Von Heidi Stahl. In der Sottrumer St.- Georg-Kirche brachte Johannes Kaußler mit dem Wümme-Wieste-Chor, vier Solisten und dem Projektorchester der Konzertvereinigung Wümme-Wieste Wolfgang Amadeus Mozarts letztes großes Werk, das Requiem in d-Moll, zur Aufführung.

Das ist wohl eine der bekanntesten Totenmessen der Musikgeschichte. Und das nicht nur wegen der Kraft und des Trosts, die seine Musik ausstrahlt, sondern auch wegen der vielen Legenden, die sich um seine Entstehung ranken. Das Requiem, an dem Mozart noch an seinem Todestag, dem 4. Dezember 1791, mit letzter Kraft im Kreise seiner Freunde arbeitete, war eine Auftragsarbeit. Dieser Auftrag wird schon mit einer ersten Legende umgeben. Ein anonymer, geheimnisvoller „grauer Bote“ bestellt das Requiem bei Mozart. Dieser Bote wird von manchen als der Tod persönlich gedeutet, der das Requiem als Vorbote für Mozarts eigenen Tod bestellt. Heute weiß man, dass der Auftraggeber Franz Graf von Walsegg war, der des öfteren Kompositionen bei Komponisten bestellte und sie dafür bezahlte, dass er dann diese Werke in seiner Eitelkeit als die seinen ausgeben konnte.

Eine weitere Legende erklärt das „Frieselfieber“, an dem Mozart nach nur zwei Wochen Krankenlager starb, als eine Vergiftung durch seinen Konkurrenten Salieri oder durch die Loge der Freimaurer, deren Geheimnisse er angeblich in seiner letzten, kurz zuvor uraufgeführten Oper „Zauberflöte“ verraten haben sollte. Heute weiß man, dass dieses mit Schüttelfrösten einhergehende Fieber ein akuter rheumatischer Schub war, den sein schon von früheren Krankheiten angegriffenes Herz nicht mehr verkraften konnte. Da er das Werk durch seinen Tod nicht mehr selbst vollenden konnte, beauftragte seine Witwe Constanze seinen Schüler Franz Xaver Süßmayr mit der Fertigstellung, da Graf Waldegg schon eine beträchtliche Anzahlung geleistet hatte, die sie nicht zurückzahlen konnte.

Von all diesen Legenden um die Entstehungsgeschichte des Requiems war in der kraftvollen Aufführung in der Kirche nichts zu merken. Hier stand die Musik im Vordergrund. Kaußler vereinte die 70 Stimmen des Wümme-Wieste-Chors und die Solisten Kerstin Dietl (Sopran), Christiane Artisi (Alt), Christian Volkmann (Tenor) und Friedo Henken (Bass) zusammen mit dem Projektorchester zu einem ergreifenden Konzert. Schon das Introitus, das vollständig aus Mozarts Hand stammt, und das die eindrucksvolle Sopranstimme von Kerstin Dietl mit dem Solopart „Requiem aeterna dona eis, Domine“ begleitete, klang machtvoll durch das Kirchenschiff und versetzte die Zuhörer in dem vollbesetzten Gotteshaus in eine andächtige Stimmung.

Über die „Dies irae“, die zornigen Tage vor dem letzten Gericht, über „Lacrimosa“, die tränenreiche Zeit vor der Auferstehung bis hin zum glorreichen und abschließenden „Communio“, das die Bitte für die Verstorbenen „Lux aeterna luceat eis, Domine“ beinhaltet, führte Kaußler souverän Chor und Orchester zu einem beeindruckendem Finale dieses Konzerterlebnisses.

Nach dem Konzert hatten die Zuhörer noch die Gelegenheit, bei einem kleinen Imbiss im Gemeindehaus gemeinsam mit den Musikern diesen hochklassigen Konzertabend ausklingen zu lassen.