Tänzerlos im Bass-Gewitter

Start der ersten Bremer Tanztage

+ „The Maidenhair Tree & The Silver Apricot“ ist heute Abend um 20 Uhr im Theater Bremen zu sehen. - Foto: Jörg Landsberg

Bremen - Von Mareike Bannasch. Dröhnend wummert der Bass. Immer lauter, ohne Pause. Zu sehen gibt es nichts, von den beiden angekündigten Tänzern keine Spur. Stattdessen nur Halbdunkel, das theoretisch einschläfern könnte, wäre da nicht dieser unerträgliche Bass. Eine Geräuschkulisse, die dem ein oder anderen zu viel wird, die ersten verlassen am Donnerstagabend die Schwankhalle bereits nach einigen Minuten. Doch ganz so schnell will man dann doch nicht aufgeben, irgendwo muss schließlich ein Tänzer sein. Vielleicht zwischen dem auf dem Boden sitzenden Publikum? Nein, hier ist wirklich niemand.

Eigentlich hätte die Tanzinitiative Bremen allen Grund zum Feiern: Nicht nur, dass der Dachverband „Tanz Deutschland“ 2016 zum Jahr des Tanzes ausgerufen hat. Es finden außerdem zum ersten Mal die Bremer Tanztage statt, ein viertägiges Festival, das die Bandbreite dieser Sparte zeigen soll – der Kulturbehörde aber keinen Cent wert ist. Was macht man nun also, wenn sich die Politik beharrlich weigert, die eigene Arbeit zu unterstützen?

Man könnte die Veranstaltung natürlich absagen – oder sie aus eigener Kraft stemmen. Zum Glück hat sich die Tanzinitiative für den zweiten Weg entschieden, allerdings nicht, ohne die Eröffnungsgala „Insight“ für eine politische Demonstration zu nutzen. Fünf Inszenierungen sind angekündigt, die in Auszügen einen Einblick in das Schaffen der freien Bremer Tanzszene geben sollen. Und zunächst sieht das alles auch wie erwartet aus. Markus Hoft und Simon Wenger begeben sich zur Eröffnung in „Spiel“ – der Name sagt es bereits – auf die Suche nach Grenzen und Ursprüngen des Spiels.

So weit, so gut. Aber schon die nächste Performance gibt einen Vorgeschmack darauf, wie essenziell eine ausreichende Finanzierung für die Tanzszene ist. So haben Johanna Schlösser und Julia Ostermair, derzeit Artists in Residenz von „OpusEinhundert“, ein Tanzstück für Kinder ab fünf Jahren entwickelt, per Crowdfunding, das aber nur die Kosten für Tänzerin und Sounddesign abdeckt. Den Rest schießen die Frauen aus eigener Tasche dazu.

Ihr Stück „Muster in Bewegung“, das am 24. September im Volkshaus Premiere feiert, zelebriert kurzweilig, fantasievoll und anrührend eine Reise durch das Musterland. Nachdem Tänzerin Miriam Röder in einer verschlossenen karierten Plastiktragetasche raupenartig zunächst gegen einen Scheinwerfer und dann in die Mitte der Bühne rollt, löst sie sich wie ein Schmetterling aus ihrem Kokon – um kurz darauf die Bekanntschaft eines kleinen blauen Punktes zu machen. Ein Spielkamerad, der auf der schwarzen Wand hin und her hüpft und sich mithilfe ihrer Körperbewegungen schließlich vervielfacht. Kindgerechtes Tanztheater, das auch bei Erwachsenen verzauberte Leichtigkeit zurücklässt.

Waren die Abstriche, die ohne Geld eben gemacht werden müssen, für den Zuschauer bislang noch nicht so deutlich sichtbar, ändert sich dies bei den drei folgenden Inszenierungen. So müssen „Corpus – Raum zwischen Erinnerungen“ und „Street Art Project – Allowed to Play“ anders als bei ihren Premieren ohne eine zweite beziehungsweise dritte Tänzerin auskommen, für ihre Anreise war kein Geld da. Wo sonst Duette zu sehen sind, gibt es also nun eine Tänzerin, die zu elektrisch angehauchter Musik Selbstgespräche führt – und von der angekündigten Clubatmosphäre der Street-Art-Inszenierung bleibt nicht mehr viel übrig.

Am deutlichsten manifestiert sich die Schieflage, die eine allzu kurzsichtige Politik anrichtet, dann aber doch im eingangs beschriebenen Bass-Gewitter von „Heteronomicus – ein Requiem auf die freie Entscheidung“. Und während die Moderatorin des Abends, Marion Amschwand, in die friedliche Stille nach dem Nicht-Tanz ein Forderungspapier der Schaffenden an die Bremer Abgeordenten vorliest, sucht man diese im Zuschauerraum vergeblich. Eine weitere Art, Ignoranz zu demonstrieren.

Die Bremer Tanztage laufen noch bis morgen. Infos zum Programm gibt es unter tanzinitiativebremen.danceinfo.de