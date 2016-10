Silberhochzeit in Moll

Bohren & der Club of Gore feiern ihre ersten 25 Jahre

+ Da waren es nur noch drei: Bohren & der Club of Gore. - Foto: Britta Janeck

Bremen - Von Rolf Stein. 1993 erschien mit „Luder, Samba und Tavernen“ das erste Demo einer Mülheimer Band mit dem eigentümlichen Namen Bohren & der Club Of Gore, in dem sich bereits ein Hang zum Hybriden ausdrückt, der sich auf inhaltlicher wie oberflächlicher Ebene fortsetzte: „Schwarzer Sabbat für Dean Martin“ hieß eine frühe Single, „Mitleid Lady“ eine andere – wer dächte da nicht an die unsägliche Schmonzette „Midnight Lady“.

Den Sabbat hielten sie auch anderweitig in Ehren: Auf dem Debüt-Album „Gore Motel“ gibt es den „Sabbat Schwarzer Highway“. Das klingt nach Heavy Metal, aber auf eine liebevoll pervertierte Weise. Ein weiterer Song huldigt dem Heavy-Metal-Dokumentar-Film „Thrash Altenessen“. Dass sie in einem wieder anderen Stück einen legendären Country-Crooner bitten: „Conway Twitty zieh mit mir“, reißt das Assoziationsfeld weit auf.

Dass Heavy Metal fest zum Koordinatensystem von Bohren gehört, mag mit ihrer Vergangenheit in Bands wie 7 Inch Boots und Chronical Diarrhoea zu erklären sein. Mindestens ebenso viel dürfte es mit der Suche nach einer ästhetischen Radikalität zu tun haben, die sich von erprobten Formen emanzipert. Während in den frühen 90er-Jahren die Suche nach der schnellsten Band der Welt noch nicht abgeschlossen war, suchte der extreme Untergrund parallel nach der langsamsten möglichen Rock-Musik.

Bohren & der Club of Gore spielten das Spiel einerseits mit: Gefühlt Minuten lagen bisweilen bei ihnen zwischen den Beats. Aber statt verstärkter Gitarren gab es dahingetupftes Klavier, sacht gezupften Bass, jazzig angeschlagene Becken und später ein sündhaft schwüles Saxophon zu hören.

Seither floss viel Wasser die Ruhr herunter. Ähnlich behäbig veränderte sich der Sound der Band. Ihr radikaler Minimalismus näherte sich dem Jazz an, statt nächtlicher, menschenloser Tristessen, die das Artwork von Klassikern wie „Midnight Radio“ zieren, sitzt heute auch mal ein Mann am Klavier auf dem Cover.

Auch sonst entwickelten sich die Dinge recht gemächlich. In den ersten Jahren ihrer Existenz machten sich Bohren & der Club of Gore rar. Konzerte gab es nur selten, was sich mit dem Einstieg von Saxophonist Christoph Clöser zu ändern begann. Den Ruf der Band mehrte die geheimnisvolle Aura ohnehin eher. Mike Patton, mit Faith No More zu Ruhm gekommen und mit seinem Label Ipecac Records einer der treffsichersten Dokumentatoren der Pop-Avantgarde, nahm Bohren unter Vertrag und setzte mit ihnen gemeinsam der Ruhrgebietsikone Doro Pesch mit einer Interpretation des Warlock-Songs „Catch My Heart“ ein Denkmal. Womit wir wieder beim Heavy Metal wären.

Diese hübsche Ode ist nun auch auf der Zusammenstellung „Bohren for Beginners“ (erschienen bei Pias) enthalten, mit der die Band ihre „Silberhochzeit“ feiert, wie ihre deutsche Plattenfirma verkündet. Neben der umfänglichen Werkschau, die in 130 Minuten unter anderem einen neuen Song enthält, werden zu diesem Anlass die Alben „Sunset Mission“, „Black Earth“ und „Geisterfaust“ wiederveröffentlicht, zum Teil erstmals auch auf Vinyl. Zudem geht die Band ab morgen auf eine verdächtig rasante Tournee in Deutschland und Österreich. Auftakt ist in Bremen.

Morgen, 20 Uhr, Lagerhaus, Bremen, Samstag, 20 Uhr, Kampnagel, Hamburg