Nur ein Schuss

Filme eines Wortlosen: „Riding on a Cloud“ in der Schwankhalle

+ Innerhalb einer Sekunde hat der Heckenschütze Yasser Mroué auf das Niveau eines Grundschülers geschossen. - Foto: Joe Namy

Bremen - Von Mareike Bannasch. Er ist musikalisch, ziemlich musikalisch sogar, spielt Gitarre – und träumt von einer Karriere als Musiker. Zumindest bis zum 17. Februar 1987. Denn seit diesem Tag ist für Yasser Mroué alles anders, der Kopfschuss eines Heckenschützen hat den 17-Jährigen von einer Sekunde auf die andere zurück auf das Niveau eines Grundschülers katapultiert.

Klar, Mroué hat Glück, die meisten Passanten , die im libanesischen Bürgerkrieg beim Überqueren der Straße die Bekanntschaft eines Schützen machen, sind tot. Trotzdem, der Mann, der mit deutlich sichtbarer Narbe auf der Stirn in der nur schwach beleuchteten Schwankhalle steht, ist von den Folgen dieses Februartages gezeichnet – auch Jahrzehnte nach der Tat. „Riding on a Cloud“ heißt die Performance des libanesischen Künstlers Rabih Mroué, die zwei Jahre nach ihrer Uraufführung in Bremen zu sehen ist. Ein Titel, der eigentlich auf unbeschwerte Leichtigkeit hinweist – und so gar nicht zutrifft.

Denn für Yasser Mroué ist seit dem Moment, in dem eine Kugel seine linke Gehirnhälfte durchschlug, nichts mehr unbeschwert. Seinen rechten Arm kann er nicht selbstständig bewegen, das rechte Bein zieht er beim Laufen nach, und an Gitarrespielen ist auch nicht mehr zu denken. Nicht nur, weil man dazu nun mal beide Arme braucht, sondern auch, weil ihm seit der Attacke die Worte fehlen. Wie ein Gefangener im eigenen Körper ist der Mann nicht in der Lage, die Abgründe seiner Seele zu beschreiben. Unfähig, zwischen Worten und Gegenständen eine Beziehung herzustellen. Ein Problem, das für gewöhnlich Vierjährige umtreibt und das Yasser Mroué filmisch gelöst hat. So war es die Videokamera, die ihm dabei half, die Welt um sich herum wieder visualisieren zu können. Aus diesen kleinen Filmchen hat er etwa 20 ausgewählt, die nun das Herzstück des Abends bilden – mehr hat ihm sein älterer Bruder und Regisseur nicht erlaubt.

An einem Tisch sitzend, ist es der Verwundete selbst, der sich durch einen Stapel DVDs arbeitet: Hülle auf, DVD in den Player legen, wieder herausnehmen und zurück in die Hülle. Immer hübsch monoton – so lange, bis der Stapel abgearbeitet ist. Zu sehen ist eine eigentlich recht unscheinbare Mischung aus Familienerinnerungen, Zeugnissen und Krankengeschichte, unter die sich hin und wieder Fotos aus dem Bürgerkrieg mischen. So auch in einer Collage, die Fotografien von Menschen zeigt, die mit panisch aufgerissenen Augen versuchen, unverletzt über die Straße zu kommen. Geduckt, ängstlich den Kopf einziehend, verharren sie zu verzerrten Standbildern verdammt, während im Hintergrund Walzerklänge dudeln und Gewehrsalven hallen. Ob es sich wirklich um Dokumente der Zeitgeschichte handelt? Man weiß es nicht so genau.

Wo die Wahrheit endet und Fiktion beginnt, darüber schweigt sich der Filmemacher aus. Was manch einer als Nachteil einer Performance empfinden mag, trägt in der Schwankhalle jedoch unmittelbar zum Gelingen bei. Dadurch, dass sich Rabih Mroués Arbeit von der Geschichte seines Bruders löst, erhält sie einen verstörenden universellen Charakter. Mag der Libanon aus den Schlagzeilen verschwunden sein; man kommt nicht umhin, an die Bilderflut aus Syrien zu denken. Und daran, dass dort nicht jeder Passant so viel Glück wie Yasser Mroué hat.