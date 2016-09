Manchmal ist das Leben doch ein Wunschkonzert

Das Bremer Label Gunner Records feiert

+ Die Bullen - Foto: PR

Bremen - Von Claas Reiners. Nichts weniger als ein Minifestival wünschte sich Gunnar Christiansen, Wahlbremer, Gründer und Chef des Musiklabels Gunner Records, zu seinem zehnten Labelgeburtstag.

Gegründet hatte Christiansen seine Plattenfirma 2006, als niemand das Album der amerikanischen Folkpunkband Mischief Brew in Deutschland veröffentlichen wollte. Kurzerhand beschloss Christiansen selbst tätig zu werden. Seitdem kamen bei dem Ein-Mann-Betrieb regelmäßig neue Veröffentlichungen hinzu. Das Label gilt mittlerweile als feste Größe in der Punkszene und steuert auf seine hundertste Veröffentlichung zu. Szenegrößen wie die amerikanische Rockband The Gaslight Anthem, die bereits mit Bruce Springsteen auf einer Bühne standen, oder dem englischen Songwriter Frank Turner half Christiansen, auf dem deutschen Markt Fuß zu fassen. Zu den weiteren Entdeckungen des Labels gehören die amerikanische Punkband Red City Radio und der Hamburger Sänger John Allen, der im November sein neues Album „Ghost“ bei Christiansen veröffentlichen wird.

Einen Überblick über die aktuellen Veröffentlichungen bietet das Programm des heutigen Minifestivals, bei dem gleich fünf Bands auftreten werden. Mit dabei sind Wolves & Wolves & Wolves & Wolves, von denen manche Kritiker behaupten, sie repräsentierten den typischen Gunner Sound: melodischer Punkrock gepaart mit rauer Stimme. Gerade ist „The Cross And The Switchblade“, das neue Album der Band, bei Gunner erschienen.

Ein weiteres Highlight ist die Hamburger Pop-Punk-Band No Weather Talks, die zunächst mit zwei EPs in der Szene für Aufsehen gesorgt hat und letztes Jahr ihr Debüt „Undoing Defeat“ in Deutschland veröffentlichte, bevor das amerikanische Kultlabel No Idea Records aus Gainesville auf die jungen Deutschen aufmerksam wurden und das Album in Amerika lizenzierte.

Eine relative neue Band auf Gunner Records sind die saarländischen Cold Cold Hearts. Ihr Album „Heartwave“ pendelt zwischen melodischen Indierock und Hardcore-Ausbrüchen. Die größte Überraschung dürfte Bug Attack aus Kiel werden. Ein einziger Musiker spielt hier Schlagzeug, Gitarre und singt gleichzeitig seine schnellen und dreckigen Punksongs auf Deutsch.

Als besonderer Gast werden Die Bullen, ebenfalls aus Kiel, erwartet. Das Quartett brachte im Jahr 2014 sein Debüt „Hier kommen die Bullen“ bei Gunner Records raus und sorgt mit satirischem Blick auf den Polizeialltag für Unterhaltung.

10 Jahre Gunner Records mit Wolves & Wolves & Wolves & Wolves, Die Bullen, No Wather Talks, Cold Cold Hearts und Bug Attack: heute ab 20 Uhr im Tower, Herdentorsteinweg 7a, Bremen