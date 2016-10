Literatur mit Hintergrund

Am Freitag eröffnet das Festival „globale˚“

+ Im Rahmen der „globale˚“ zeigt die Galerie am Schwarzen Meer Bilder von Feridun Zaimoglu. - Foto: Marc Richter

Bremen - Von Jens Laloire. Vor wenigen Wochen kündigte die Robert-Bosch-Stiftung an, dass sie nach 2017 den Adelbert-von-Chamisso-Preis nicht mehr stiften wird. Dieser Literaturpreis wird seit 1985 an Autorinnen und Autoren verliehen, deren Werk zwar in deutscher Sprache entsteht, deren Muttersprache jedoch eine andere ist. Selbstredend erhoben sich Proteststimmen nach der Ankündigung.

Doch so abwegig ist die Entscheidung nicht: Schließlich stellt sich die Frage, ob Autoren nichtdeutscher Sprachherkunft noch einer speziellen Förderung bedürfen. Schließlich hat sich in den vergangenen zehn Jahren das, was man früher Migrantenliteratur nannte, als zentraler Bestandteil der deutschsprachigen Literaturszene etabliert.

Dass multikulturell geprägte Autoren die deutsche Literatur entscheidend mitgestalten, untermauert auch das Programm der zehnten „globale˚“ – ein Festival für grenzüberschreitende Literatur, das seit 2007 kontinuierlich wächst und Jahr für Jahr internationale Schriftsteller nach Bremen holt – oder solche, deren Namen zwar international klingen, die allerdings seit vielen Jahren erfolgreich in deutscher Sprache schreiben. Dazu gehören auch Marica Bodrozic, Abbas Khider und Sasa Stanisic, die bereits mit dem Chamisso-Preis ausgezeichnet wurden und im Rahmen des Festivals in Bremen zu Gast sind.

Die 1973 in der Nähe der kroatischen Küstenstadt Split geborene und seit 1983 in Deutschland lebende Marica Bodrozic ist mit ihrem neuen Roman „Das Wasser unserer Träume“ am 1. November zu Gast im Kukoon. In ihrem vierten Roman erzählt sie die Geschichte eines Verunglückten, der im Krankenhaus aus dem Koma erwacht. Leider weist die Story eine gewisse Handlungsarmut auf, zudem übertreibt es die Autorin mit ihrer poetischen Sprache, die oft aufdringlich wirkt. Viel besser hingegen ihr Roman „Kirschholz und alte Gefühle“ von 2012, der 2013 mit dem Preis der „LiteraTour Nord“ prämiert wurde.

Ebenfalls aus dem ehemaligen Jugoslawien stammt Sasa Stanisic, der 1992 während des Bosnienkriegs mit seiner Familie aus Visegrad nach Heidelberg geflüchtet ist, wo sein Deutschlehrer sein literarisches Talent förderte. Stanisics Debüt „Wie der Soldat das Grammofon repariert“ wurde 2006 mit dem Förderpreis des Bremer Literaturpreises ausgezeichnet, sein zweiter Roman wurde vor zweieinhalb Jahren mit dem Preis der Leipziger Buchmesse prämiert. Im Mai hat der 38-Jährige, der am 3. November im Theater Bremen zu Gast ist, mit dem Erzählungsband „Fallensteller“ nachgelegt und unterstrichen, dass er zu den spannendsten Stimmen der jüngeren deutschsprachigen Literatur gehört.

Gleiches gilt für den ebenfalls vielfach ausgezeichneten Abbas Khider, der in dem Roman „Ohrfeige“ die Geschichte eines nach Deutschland geflüchteten Irakers erzählt. Khider schildert den trostlosen Wartezustand, Bürokratiewahn und Alltagsrassismus in einer teils wütenden, teils lakonischen Sprache. Die Begebenheiten, von denen er berichtet, dürften auch auf eigenen Erfahrungen beruhen, denn der 1973 in Bagdad Geborene ist selbst auf illegalen Pfaden nach Deutschland gekommen – nachdem er im Irak aus „politischen Gründen“ zwei Jahre im Gefängnis gesessen hat. Mit vier Romanen in acht Jahren hat sich Khider in der deutschen Literatur etabliert, was ihn nicht vor rassistischen Angriffen schützt. Insbesondere sein aktueller Roman hat ihm Anfeindungen eingebracht, sodass er gar Lesungen in Ostdeutschland abgesagt hat.

Offiziell eröffnet wird das Festival am Freitag im Bremer Rathaus mit einem der renommiertesten Autoren der europäischen Literatur: dem Niederländer Cees Nooteboom.

Das Programm im Internet: www.globale-literaturfestival.de