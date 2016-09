Knautschige Vergänglichkeit

Das Gerhard-Marcks-Haus öffnet nach 14-monatigem Umbau neu

+ „Quatre anneaux“: Es gibt heute keine unversehrten Körper mehr, sagt Vincent Barré. - Foto:

Bremen - Von Rolf Stein. Sie erinnern ein bisschen an die Wirbelknochen eines gewaltigen Tieres, archaisch und geheimnisvoll: „Quarte anneaux“ – vier Ringe – heißt die vierteilige Arbeit von Vincent Barré, die den zentralen Raum des wieder eröffneten Gerhard-Marcks-Hauses prägt.

Auf mindestens zwei Ebenen lotet sie eine zentrale Arbeitshypothese des französischen Bildhauers aus: Ganz offenbar sind diese Ringe schon als solche unvollkommen, weil sie nämlich nicht rund sind. Was sich unmittelbar auf den Titel der Ausstellung – „Géométrie bâ(s)tarde)“ – beziehen ließe: schmutzige Geometrie.

Die genauere Betrachtung offenbart dann, dass diese Ringe auch noch, jeder für sich, Schrunden und Risse tragen, die sich dem Herstellungsprozess verdanken. Barré legt Wert darauf, die Körper seiner Skulpturen nicht zu idealisieren, indem er die Markierungen ihrer Entstehung nachträglich verwischt.

Die Körperlichkeit seiner Skulpturen ist derweil eine doppelte. Indem beispielsweise die vier Ringe auch als Skelett zu lesen sind, verweisen sie auf einen zerfallenden Körper. Ein Motiv, dass sich auch in anderen Arbeiten in der Ausstellung wiederfindet.

Die Reihe „Ex Voto“ ist im Grunde eine Ansammlung von Körperteilen – oder besser: von deren Repräsentanzen, Fragmente von Körpern, die einmal heil gewesen sein mögen – vor kaum noch bestimmbarer Zeit. Zum „In Voto“-Zyklus Barrés findet sich auch eine Arbeit namens „Mammouth“. „Peau“, Haut, heißen die Teile einer weiteren Reihe, die in einem der Räume des Marcks-Hauses zu sehen sind. Barré schildert die Arbeit an ihnen mit listigem Blick wie die an einem Pizzateig. Das Material, zunächst in eine Art 20 Kilogramm schwere Fladen geformt, hat er mit einer Körperlichkeit bearbeitet, die man ihnen heute noch ansieht.

Geradezu knautschig könnten sie einem vorkommen, wüsste man nicht, dass sie aus widerständiger Masse bestehen. Barré bestätigt diesen Gedanken. Die Arbeit an den gleich nebenan liegenden Spindeln der „Schwarzen gelöcherten Serie“ sind übersät mit Löchern, die der Künstler mit den Fingern in den Ton gedrückt hat. Eine Arbeit, die Barré selbst mit einer gewissen Aggressivität in Verbindung bringt. Dass das Ergebnis dieses Kampfes sich letztlich der künstlerischen Kontrolle ein Stück weit entzieht, in diesen Arbeiten auch stets ein Stück Zufall steckt, bringt uns zu den Gesetzen der Physik, die bekanntlich ebenfalls auf Körper einwirken.

Gleich beim Betreten der lichten Räume ragt eine rostige Säule empor, und die Haken, die aus der Wand hinter den „Vier Ringen“ ragen, sind auch schon angefressen. Dass sich aus diesen Abstraktionen ohne Weiteres Geschichten spinnen lassen bestätigt Arie Hartogs These vom Vertrauen, das diese Kunst dem Betrachter entgegenbringe. Sie schreibt keine Lesart vor, verschließt sich nicht vor Deutungen.

Komplementiert wird Barrés „Géométrie bâ(s)tarde“ von einer auf ganz andere Weise mit dem Körper korrespondierenden, Bilder erzeugenden Ausstellung. Der Pavillon neben dem Hauptgebäude, lange Zeit Künstlern aus der Region vorbehalten, soll sich nun nicht mehr geografisch beschränken. Inzwischen gebe es viele Orte, die neue Bremer Kunst zeigten, sagt Hartog.

Zur Neueröffnung zeigt man im Pavillion nun eine eher konzeptionelle Arbeit. Während der Ausstellungsdauer ist dort nun „Ich bin keine Bildhauerin“ von der Performance-Künstlerin Birgit Ramsauer zu sehen. Ein bis zwei Personen zugleich betreten mit einem MP3-Player den bis auf einen Sockel kargen Raum, um eine von acht zweieinhalbminütigen Geschichten zu hören, die, wenn auch auf ganz andere Weise als Barré, Bilder entstehen lassen.

Eröffnung: Sonntag, 11.30 Uhr, Gerhard-Marcks-Haus, Bremen.