Beispielloses Belcanto-Glück

Michael Talke zeigt in Bremen mit Rossinis „Barbier von Sevilla“ politisches Theater

+ Präsentieren sich überragend: Hyojong Kim, Nerita Pokvytyté, Birger Radde (v.l.). - Foto: Jörg Landsberg

Bremen - Von Ute Schalz-Laurenze. Wenn in Giacchino Rossinis berühmtester Oper „Il Barbiere di Siviglia“ der intrigante Gesangslehrer Don Basilio seine Verleumdungsarie singt, wenn er zu verstehen gibt, dass er für Geld alles macht, wenn Dokor Bartolo meint, sich aus seiner Position heraus alles erlauben zu können, wenn der Barbier in dieser Art von Gesellschaft seine Geschäfte macht – und wenn das arme, aber kluge Mündel Rosina eingesperrt ist, ist klar, dass wir uns in einer Zeit bewegen, in der jegliche Idee der Revolution verloren gegangen ist und aus einer freien Gesellschaft eine geworden ist, in der jeder nur noch den eigenen Vorteil sucht.

Der Regisseur Michael Talke, dem Bremen schon einen großen „Rigoletto“ verdankt, suchte nach einem Stil, genau das zu zeigen. Die absurde Geschichte und die komisch-brillante Musik von Rossini mit ihrer Dominanz des Gesangs macht es einem Regisseur allerdings alles andere als leicht.

Talkes Lösung scheint ebenso einfach wie überzeugend: Verfremdung mit fast Brecht’schen Methoden. Da hat er zunächst einmal die schier unendlichen Rezitative, die die komplizierte Handlung eher mühselig voranbringen, durch einen Moderator ersetzt, der die Story unter Einbeziehung der Interpreten präsentiert – und dabei auch schon mal selbst ins Geschehen eingreift (glänzend: Guido Gallmann): „Auch der Dirigent Olof Boman möchte, dass jetzt bald das Happy End kommt“, oder auch: „Erst noch eine große Arie von Hyoyong Kim.“

Von Anfang an macht Talke durch das marionettenhafte Verhalten der Protagonisten klar, dass hier eine morallose Gesellschaft gezeigt wird, in der die Menschen nur noch funktionieren können. Und er arbeitet Rossinis bitterböse Gesellschaftskritik heraus, deren Personal im Finale des ersten Aktes nicht mehr weiß, was eigentlich läuft: „Mein Kopf ist wie eine Feuerschmiede!“

Das macht sehr viel Spaß, lange haben wir nicht mehr so gelacht in der Oper! Da wären zunächst einmal immer wieder wechselnden überdimensionierten Perücken. Wenn man dann als Opernfan mit den einzelnen Sängern auch noch emotional verbunden ist, ist es schon zu komisch, wenn der ansonsten glatzköpfige Kim als Student Lindoro mit schwarzen Haaren, als Musiklehrer mit roten und dann als Graf wieder mit Glatze da steht. Oder wenn Patrick Zielke als Bartolo seine Perücke herunterreißt, als seine Wut am größten ist. Da sind weiterhin die fast choreographierten Bewegungen, die grundsätzlich für Komik sorgen, sich allerdings auch schnell erschöpfen. Die Situationskomik, wie in der gestörten Gesangsstunde, gelingt derweil einfach prächtig, das kann man kaum besser machen, das möchte man am liebsten gleich noch einmal sehen. Die historischen Fantasiekostüme (Regine Standfuß) tun das ihre.

Birger Radde ist eine Idealbesetzung

Das Bühnenbild dient ebenfalls der Verfremdung der Realität – nur eine Wand markiert das Eingesperrtsein Rosinas. Alles andere ist blinkendes Licht- und Bilddekor (Barbara Steiner) und unterstützt die absurde Nichtwirklichkeit der Szene als eine Art Kabarett. Das bleibt leider ein wenig beliebig, stört andererseits aber auch nicht groß.

Der Abend lebt dabei vor allem von der Präsenz und der Gesangskunst der Sänger. Hier ist ein geradezu beglückendes Maß an Belcanto-Gesang zu erleben, dem Rossini so anhing, dass er die in Richtung Richard Wagner gehende Entwicklung nicht mehr mitmachen wollte: Er hörte einfach auf, Opern zu komponieren.

An erster Stelle ist Hyoyong Kim zu nennen: Es gibt im zweiten Akt eine eminent schwere Arie, die nur selten gesungen wird. Kim absolviert sie mit Bravour und erntet bei der Premiere stürmischen Szenenapplaus. Eine Idealbesetzung für die Titelfigur könnte man das neue Ensemblemitglied Birger Radde nennen. Hier passt alles: perfekt sitzender, flexibler Gesang und beeindruckende Bühnenpräsenz. Dann Patrick Zielke in einer weißen Tülltonne als Bartolo: Seine Arie singt er in einem virtuosen Tempo, das kein Selbstzweck ist, sondern seine verzweifelte Durchgeknalltheit zeigt. Man weiß ja bei Zielke nie, was man mehr bewundern soll: die Direktheit oder die feine seelische Reaktion. Virtuos verbindet er beides in der Darstellung wie auch in den Nuancen der Musik. Christoph Heinrich als Basilio liefert ein großes Rollenporträt, mit deutlich verbessertem Gesang, aber auch im fein nuancierten Spiel. Nerita Pokvytyté steht dem als Rosina in nichts nach. Wachsen könnte noch das Stimmvolumen in der Mittellage, aber das wird es auch. Nathalie Mittelbach ergänzt das Ensemble als Berta.

Dass diese Sänger sich alle so überragend zeigen können, dafür ist nicht nur die sängerfreundliche Regie, sondern auch Dirigent Olof Boman verantwortlich. Bei ihm blitzt und lacht, donnert und karikiert, liebt und hasst diese Musik. Eine große Leistung der Bremer Philharmoniker.