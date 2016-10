Arm, aber sexy

Die Antwoord veröffentlichen neues Album

+ Die Antwoord - Foto: Amanda Demme

Kapstadt - Von Rolf Stein. Die knallbunte, pupsgut gelaunte Krawall-Truppe Die Antwoord ist zurück – Skandal inklusive: Im Video zu „Banana Brain“, der ersten Single ihres neuen Albums „Mount Ninji And Da Nice Time Kid“, Mitte September erschienen, nehmen sie sich den wegen Mordes an seiner Freundin Reeva Steenkamp verurteilten Sportler Oscar Pistorius vor. Und ziehen damit, kaum überraschend, den Zorn seiner Unterstützer auf sich. Seine Psychotherapeutin, Lore Hartzenberg, warf der Band vor, „alles zu tun, um aus der Tragödie von Oscar und Reeva Geld zu machen“.

Das Spektakel ist unabtrennbarer Teil der Kunst von Die Antwoord. Medienwirksam lehnte die Band ein Angebot von Lady Gaga ab, als ihr Vorprogramm auf Tournee zu gehen: In dem Videoclip zum Song „Fatty Boom Boom“ wird ein Double der Sängerin von einem Löwen gefressen. Gaga war darob keineswegs amüsiert.

Ihren Plattenvertrag kündigte Die Antwoord einst, als die Verantwortlichen des Unternehmens versuchten, auf die Texte der Band Einfluss zu nehmen. Ob all das der puren Lust an der Provokation geschuldet ist, darüber streitet sich die Fachwelt durchaus. Es wird kolportiert, dass der Mann, der als Ninja neben der Künstlerin, die sich Yo-Landi nennt, aus der Kapstädter Kunstszene kommt, was er zuverlässig dementiert. Ebenso wie er schon einmal ein Interview beendete, weil der Interviewer die Gruppe in einen Performance-Kunst-Kontext einzuordnen versuchte.

Gleichwohl weisen die Zeichen deutlich auf ein etwas komplexeres Verhältnis zur Bambule. Harmony Korine drehte eine Video für die Band, mit dem Fotografen Roger Ballen arbeiteten sie zusammen. Und Anton Kannemeyer, einer der wichtigsten südafrikanischen Comic-Künstler, verewigte sie in seinen Arbeiten. Schock und Anti-Haltung gehören bekanntlich seit jeher zum strategischen Besteck der Kunst. Und immerhin haben Die Antwoord ihre Arbeit selbst schon einmal als „documentary fiction“ bezeichnet, also als dokumentarische Fiktionj, womit sie einen Sinn für Dialektik beweisen.

Im Übrigen erinnert ihr Bekenntnis zur sogenannte Zef-Kultur, was nur sehr unzureichend mit Proll-Kultur gleichzusetzen ist, ein wenig an die Coupé-Decalé-Strategie, mit der hierzulande die Performer aus dem Umfeld von Gintersdorfer/Klaßen arbeiten und die viel mit Self-Empowerment zu tun haben.

„Man ist arm, aber ausgefallen, man ist arm, aber sexy, man hat Stil“, umriss Yo-Landi einmal das Phänomen Zef. Zugleich erinnert die scheinbar brachiale, vordergründige Ästhetik an Projekte wie das verstrahlte Goa-Performance-Kollektiv HGichT. Bloß dass Die Antwoord, die mittlerweile nach Los Angeles übergesiedelt sind, heute in einer Liga spielen, die es ihnen ohne Weiteres erlaubt, mal eben bei Dita von Teese und Jack Black anzufragen, ob sie nicht ein bisschen etwas für ihr neues Album beitragen wollen. Ihrem Humor und dem Hang zur Grenzüberschreitung sind sie dabei angenehm treu geblieben.

Die Antwoord: „Mount Ninji And Da Nice Time Kid“ (Kobalt / Rough Trade)