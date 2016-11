„Rogue One“: Das passiert im zweiten Trailer 

„Star-Wars“-Ableger

+ © picture alliance / dpa Das Rebellen-Team unter Führung von Jyn Erso (Felicity Jones) kämpft in „Rogue One: A Star Wars Story“ gegen Darth Vader und das Imperium. © picture alliance / dpa

München - Die „Star Wars“-Fans haben der Macht vertraut, jetzt wurden sie belohnt. Am Donnerstag erschien der zweite internationale Trailer von „Rogue One“. Und der lockt mit neuen Details.

Vor drei Monaten jubelte die Fan-Gemeinde über den offiziellen Trailer des Streifens, in dem die Vorgeschichte von Episode IV erzählt wird. Nun können sich die irdischen Jedi-Krieger und Nachwuchs-Wookies über einen nicht ganz so offiziellen, „internationalen“ Trailer freuen.

Wie bereits bekannt, dreht sich in „Rogue One“ alles um Jyn Erso (Felicity Jones, die für ihre Rolle in „Die Entdeckung der Unendlichkeit “ für einen Oscar nominiert wurde). Ihr Vater Galen Erso (“Bond“-Bösewicht und „Hannibal“-Darsteller Mads Mikkelsen) ist maßgeblich am Bau des Todessterns, der Superwaffe des Imperiums, beteiligt. Sie versammelt eine Schar Rebellen um sich, um die geheimen Pläne zu stehlen, was schließlich zu deren Zerstörung führt.

Dass der ikonische böse Sith-Lord in „Rogue One“ wieder mit von der Partie sein wird, war die Sensations-Enthüllung des ersten Trailers. Im neuen, gut zweiminütigen Appetithäppchen des von „Godzilla“-Macher Gareth Edwards inszenierten Weltraum-Abenteuers gibt‘s neue Szenen mit der furchterregenden schwarz gewandeten Figur, und wir erleben die schreckliche Vernichtungskraft des Todessterns aus nächster Nähe. Traditionelle asiatische Kampfkunst (Martial-Arts-Legende Donnie Yen ist mit von der Partie) trifft auf moderne Laserwaffen, nicht zuletzt machen Schnipsel epischer Luftschlachten mit den X-Flüglern und Kämpfen auf unbekannten Planeten mit riesigen Explosionen Lust auf mehr.

Neue Einblicke in die Hintergrund-Geschichte der Heldin

Diesmal wird aber auch die Jyns Kindheit näher beleuchtet. Wir sehen sie als Mädchen - mit einem Vater, der trotz seiner Arbeit für die dunkle Seite der Macht kein schlechter Mensch zu sein scheint. Er ist es auch, der, wie eine Szene aus dem zweiten Trailer nahelegt, der seiner Tochter einen wichtigen Hinweis gibt.

Auch lernen wir Jyns Mutter kennen. Sie legt der kleinen zukünftigen Heldin ein geheimnisvolles Kristall-Halsband um, das diese danach nicht mehr ablegt. „Vertraue der Macht“, flüstert sie ihr dabei verschwörerisch zu. Handelt es sich bei dem Schmuckstück um einen der sagenumwobenen Kristalle, die sowohl zum Bau der Lichtschwerter als auch des Todessterns benötigt werden?

Die Antwort auf diese und viele andere offene Fragen werden wir ab dem 15. Dezember 2016 bekommen, wenn „Rogue One: A Star Wars Story“ in den deutschen Kinos anläuft.

hn